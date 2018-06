Zoveel zonnecrème uit pompflacon, spray of tube moet je precies gebruiken Eva Van Driessche

03 juni 2018

13u15

Je leest het tegenwoordig overal: het gevaar voor huidkanker wordt steeds groter, we beschermen ons niet goed genoeg tegen de zon, we smeren te weinig. Maar hoeveel zonnecrème heb je precies nodig? Spoiler: veel meer dan je dacht.

Eerst is het belangrijk om je lichaam in zones te verdelen. Zone 1 is je gelaat en hals, zone 2 en 3 zijn respectievelijk je linker- en rechterarm. Zone 4 is je borst/decolleté, zone 5 de buik tot in de liezen, zone 6 en 7 je linker- en rechterbeen voorkant, de achterkant van je benen zijn weer twee zones (10,11). Je bovenrug en schouders is een zone (8) en dan je onderrug en bips (9).

Pompflacon voor het gezicht

6 maal drukken voor 1 applicatie op gelaat en hals (zone 1)

Gewone tube

1 vingerlengte van het product voor gelaat en hals, 2 vingers van het product voor elke andere zone

Spray (met melkachtige substantie)

12 verstuivingen voor elk van de lichaamszones (2 tot 11) en 6 tot 8 verstuivingen voor kinderen. Dus dat betekent écht 12 x sprayen op je been. Dat is heel veel!

Nevel (waterachtige sprays)

Breng het product gul aan door 2 tot 3 secondes te sprayen op elke zone.

Pas als je zoveel smeert haal je de volledige beschermingsfactor op de verpakking. Smeer je minder dan vermindert ook de bescherming en smeer je dus misschien in plaats van een factor 50 slechts een 15.