Zoveel suiker en palmolie zitten er exact in een pot Nutella Producent Ferrero draait niet langer rond de pot Nina Dillen

14 maart 2018

16u05 37 Fit & Gezond Waar Nutella-producent Ferrero voorheen mysterieus bleef over de exacte ingrediënten in hun iconische pot choco, maken ze in een campagne volgende week de exacte samenstelling bekend: 50% suiker, 20% palmolie. "Eet beter een dikke boterham met een dunne laag choco, in plaats van omgekeerd."

Een boke met choco blijft een klassieker aan de Belgische ontbijttafel. In België worden jaarlijks 13 miljoen potten Nutella verkocht, wat neerkomt op 35.616 per dag. In bijna 1 op de 2 huishoudens komt de pot choco op tafel, in 78% van de gevallen bij het ontbijt. Maar hoe ongezond is dat nu? Nutella ligt regelmatig onder vuur voor het gebruik van palmolie, een verzadigd vet dat de choco een smeuïge textuur geeft, maar volgens de Hoge Gezondheidsraad het risico op hart- en vaatziekten sterk verhoogt. Ecologisch gezien oogst Ferrero dan weer kritiek omdat bossen moeten sneuvelen voor deze goedkope olie. De Italiaanse producent wil de polemiek onderdrukken door in een campagne volgende week open te communiceren over de exacte samenstelling, onder de noemer 'wij draaien niet rond de pot'.

50% suiker en 20% palmolie zijn de hoofdingrediënten, aangevuld met 13% noten, 8,7% melkpoeder en 7,4% cacao. "We maken nu eenmaal een genotsproduct, geen dieetproduct," licht Mimmo Spampinato toe, kwaliteitsmanager bij Ferrero. "Om choco op een verstandige manier te eten raden we een portie van 15 gram aan, ongeveer een koffielepel." Voedingsdeskundige Patrick Mullie en diëtiste Sanne Mouha bevestigen dat de hoeveelheid suiker en vet in het product indrukwekkend zijn. "Maar vooral in de dosis zit het gif," waarschuwt Mullie. "We smeren een dunne boterham met een dikke laag choco, waardoor we te veel vet, suiker en calorieën binnenkrijgen." Mouha beaamt en geeft deze tip voor wie niet met de keukenweegschaal aan de ontbijttafel wil zitten: "Dip een keer met je mes in de pot en smeer zodat je de ribbeltjes van het brood nog net kan zien."