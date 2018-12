Zoveel minuten moet je elke dag wandelen om af te vallen

Nele Annemans

18 december 2018

15u56

Bron: Popsugar 3 Fit & Gezond Een wandeling lijkt misschien een te makkelijke oplossing om af te vallen, maar als je het op de juiste manier doet, kan het wel degelijk jouw partner in crime zijn in je strijd tegen de kilo’s. En hoewel een gewone wandeling van 10 minuten niet voldoende zal zijn, hoef je ook geen uren weer en wind te trotseren.

“30 minuten wandelen of een andere soort van lichaamsbeweging is een mooi doel”, vertelt personal trainer Nicolette Amarillas. “En hoewel al enkele dagen per week een heel verschil zullen uitmaken, wandel je toch beter elke dag voor het beste resultaat.”

Maar niet alleen de tijd speelt een rol volgens Amarillas, ook de intensiteit is belangrijk om blijvende resultaten te zien. “Als je doel is om af te vallen, zou je tijdens je training voortdurend moeten veranderen van tempo. Zo zou je nooit langer dan 30 seconden tot 1 minuut in hetzelfde tempo mogen lopen. Probeer bijvoorbeeld 30 seconden rustig wandelen waarbij je makkelijk een gesprek zou kunnen voeren af te wisselen met snelwandelen waarbij je hartslag verhoogt en je ademhaling versnelt.”

Volgens Amarillas moet je je ook niet elke dag aan hetzelfde schema te houden. “Je kan ook proberen om elke dag te focussen op een ander doel, maandag bijvoorbeeld op heuvels, dinsdag op snelwandelen, etc. Daarnaast hoef je zeker niet elke dag te wandelen, varieer gerust met andere sporten zoals zwemmen, dansen of joggen en luister daarbij goed naar je lichaam”, besluit de personal trainer.