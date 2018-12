Zoveel kom je écht aan tijdens de feestdagen Nele Annemans

29 december 2018

08u55

Bron: Health 0 Fit & Gezond Talrijke warme én koude hapjes, een romige soep, urenlang gourmetten of fonduen, te veel kroketjes, een gigantische kerststronk én een cavaatje hier en een wijntje daar: ongeacht aan welk feestdis je aanschuift, bijna iedereen eet zijn buikje net iets te rond tijdens de kerstperiode. Maar hoeveel kom je daar nu echt van aan?

Om meteen met de deur in huis te vallen, het idee dat je 2 tot 5 kg kan aankomen tijdens de feestdagen is nonsens. Je kan wel degelijk een beetje aankomen door al het feestgedruis, maar meestal is dat in werkelijkheid niet zo veel, en hoef je je er al zeker geen zorgen over te maken.

Volgens een internationaal onderzoek dat gepubliceerd werd in het tijdschrift New England Journal of Medicine, verschilt je gewicht rond de feestdagen immers slechts 0,7% van je lichtste gewicht dat jaar. Voor iemand die 68 kg weegt, betekent dat een kleine halve kg. Een recente overzichtsstudie die verscheen in het tijdschrift Journal of Obesity wees dan weer uit dat mensen gemiddeld 0,2 à 0,9 kg aankomen tijdens de feestdagen. Mensen die hun gewicht doorgaans al nauwlettend in het oog houden, merkten zelfs geen verschil op.

Uit onderzoek blijkt ook dat mensen met overgewicht de meeste kans hebben om het nieuwe jaar met wat extra kilootjes in te zetten én dat zij meer moeite hebben om ze er opnieuw af te krijgen. Zo blijkt uit een studie bij studenten dat degenen met overgewicht gemiddeld 1 kg aankomen tijdens de feestdagen, en studenten met een normaal gewicht niets.

Raak dus zeker niet in paniek als er plots een hoger getal op de weegschaal prijkt. Vaak hou je tijdens zo’n overdadige periode meer vocht vast, en ben je niet écht aangekomen in gewicht. Je moet immers al 3.500 calorieën meer eten dan je dagelijkse behoefte om 0,5 kg aan te komen. Probeer na de feestdagen dus gewoon opnieuw gezond te eten, voldoende te slapen en te bewegen en je zal zien dat de feestkilo’s er zo weer af zijn.