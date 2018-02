Zoveel calorieën per dag heeft je lichaam nodig (volgens deze formule) Charlotte Dierckx

05 februari 2018

11u03

Bron: Metro, Wel 0 Fit & Gezond Hoeveel calorieën je lichaam per dag nodig heeft, blijft voor velen toch een raadsel. Het antwoord op die vraag is afhankelijk van verschillende factoren, zoals je geslacht, lengte, gewicht, leeftijd en het aantal keer per week dat je sport. Benieuwd hoeveel calorieën je per dag mag binnenspelen? Bereken het met de Schofield-formule.

Stap 1: bereken je BMR (Basal Metabolic Rate).

Terwijl BMI (Body Mass Index) op basis van je lichaamsgewicht en lichaamslengte een indicatie geeft of je lichaam al dan niet te zwaar is, bepaalt BMR hoeveel calorieën je lichaam minimaal nodig heeft om in leven te blijven in absolute rust. Afhankelijk van je geslacht, leeftijd en gewicht, vraagt je lichaam vanzelfsprekend om een andere calorie-inname. Om te bereken om hoeveel calorieën het gaat, vervang je de W in de formule met je huidige gewicht.

BMR voor vrouwen

10-17 jaar BMR = 13.4 x W + 692

18-29 jaar BMR = 14.8 x W + 487

30-59 jaar BMR = 8.3 x W + 846

BMR voor mannen

10-17 jaar BMR = 17.7 x W + 657

18-29 jaar BMR = 15.1 x W + 692

30-58 jaar BMR = 11.5 x W + 873

Stap 2: vermenigvuldig de uitkomst met een factor representatief voor je levensstijl.

BMR x 1,4 voor niet actieve mannen en vrouwen: weinig tot geen beweging tijdens het werk en vrije tijd. Deze factor is van toepassing op de meeste mensen.

BMR x 1,6 voor middelmatig actieve vrouwen en x 1,7 voor middelmatig actieve mannen: weinig beweging tijdens het werk, maar veel (3 à 5 keer per week) in de vrije tijd.

BMR x 1,8 voor heel actieve vrouwen en x 1,9 voor heel actieve mannen: veel (en intensieve) beweging zowel tijdens het werk als de vrije tijd.

Rekenvoorbeeld

Stel: je bent een vrouw van 33 jaar, die 65 kilo weegt, dan volgt daaruit de volgende formule: 8,3 x 65 + 846 . De BMR komt uit op 1384,5 calorieën per dag. Dit staat voor de minimale hoeveelheid energie die nodig is om je lichaam te laten functioneren (inclusief ademhaling en het kloppen van je hart) mocht je niets anders doen dan 24 uur rusten. Voer je overdag voornamelijk zittend werk uit, maar trek je wel 4 keer per week richting de sportschool, dan mag je de uitkomst van de BMR vermenigvuldigen met factor 1,6 - voor middelmatig actieve vrouwen. Het resultaat geeft een totale inname van 1891,5 calorieën per dag.

Minder eten dan het aantal nodige calorieën betekent dat je je lichaam niet de kans geeft om de voedingsstoffen op te nemen die het nodig heeft om te groeien en te herstellen. Ook zal je lichaam te veel vetten opslaan wanneer je consistent meer calorieën inneemt dan nodig en daarbij niet voldoende beweegt. Je merkt het al, veel is afhankelijk van je persoonlijke levensstijl. Net als vele andere methoden is dus ook deze niet waterdicht, maar het geeft je op zijn minst al een goede indicatie van wat je vandaag op het menu mag zetten.