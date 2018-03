Zoveel beweging heeft jouw lichaam per week nodig CD

13 maart 2018

19u29 0 Fit & Gezond Wat is de maatstaf voor een mens die gewoon genoeg gezonde oefening in zijn leven probeert te persen? En bestaat er zoiets als té veel bewegen? Wij zochten het uit.

Het internet staat er vol van: weetjes over sporten en dan meer specifiek hoeveel je moet sporten. Maar die tips durven elkaar weleens tegenspreken. Gelukkig zijn alle belangrijke volksgezondheidsorganisaties het erover eens.

De richtlijnen

- 150 minuten per week van matige intensiteitsoefeningen, zoals wandelen. Idealiter verdeeld over 30 minuten per dag gedurende vijf dagen.

OF

- 75 minuten per week van intensieve lichaamsbeweging zoals hardlopen. Het liefst in drie blokken van 25 minuten.

Je bewegingen tellen pas als sport als het langer duurt dan 10 minuten per sessie en de sessies moeten ook verspreid worden doorheen de week. Denk dus niet dat je na 90 minuten spinning de rest van de week er de brui aan kan geven. Helaas!

Welke richtlijn past bij jou?

Wil je graag wat meer bewegen, maar doe je het liever rustig aan? Probeer dan de eerste optie te integreren in je levensstijl. Ben je meer te vinden in intensieve work-outs en heb je niet de tijd om vijf keer per week in je sporttenue te springen, dan wordt de tweede optie aanbevolen. Een mengeling van de twee is ook mogelijk, hier zijn enkele voorbeelden:

- Wandel elke werkdag 15 minuten op de heen- en terugweg van je werk. (= 150 minuten matige intensiteitsoefening)

- Ga op maandag, woensdag en vrijdag 25 minuten hardlopen. (= 75 minuten intensieve lichaamsbeweging)

- Volg een spinningles van 90 minuten en maak drie keer per week een wandeling van 15 minuten na het avondeten. ( = 90 minuten intensieve lichaamsbeweging en 45 minuten matige intensiteitsoefening.

Kan je te veel bewegen?

Wie atletisch is aangelegd, blijft met deze richtlijnen waarschijnlijk op zijn honger. Maar voor hen is het simpel: verdubbel gewoon het bovenstaande. Is zelfs 150 minuten per week aan intensieve lichaamsbeweging voor jou een koud kunstje? Dan hebben we goed nieuws, want er bestaat niet zoiets als té veel beweging. Hoe meer, hoe beter. Let er wel op dat je niet meer doet dan je lichaam aan kan. Doe je minder dan de richtlijnen, onthoud dan dat alles beter is dan niets.

Spierversterkende sportoefeningen

Tot zover hebben we het enkel gehad over oefeningen waarbij je continu in beweging bent, maar er zijn ook andere belangrijke vormen van lichaamsbeweging. Zo wordt er ook aanbevolen om twee keer per week spierversterkende sportoefeningen uit te voeren. Daaronder verstaan we alle oefeningen die de spieren uitdagen. Denk aan gewichtheffen of push-ups, waarbij de tiende herhaling meer van je vergt dan de eerste. Drie sets van acht tot tien herhalingen is een goede structuur om met te starten. Concreet betekent dit dat wanneer je drie keer per week gaat hardlopen, maar je tijd hebt voor meer, je dat vierde blokje om inruilt voor twee sessies met spierversterkende sportoefeningen per week.

Stretchen & neuromusculaire training

Bijkomend wordt er ook geadviseerd om twee tot drie keer per week te stretchen. In het ideale scenario stretch je iedere spiergroep gedurende 60 seconden (in verschillende sessies). Deze rekoefeningen kan je gewoon integreren in je warming-up of cooling-down.

Je last ook best twee tot drie dagen per week een neuromusculaire training in je work-out oefeningen zoals lunges, waarbij de focus ligt bij de coördinatie en het evenwicht.