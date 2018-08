Zonnige zomer geen garantie op extra vitamine D: "Winterdip zal rond februari opduiken" Nina Dillen

07 augustus 2018

17u53 0 Fit & Gezond Wie dacht een extra shot vitamine D bijeen te hebben gespaard door de zonnige zomer, moeten we teleurstellen. "Je kan vitamine D opslaan in je lichaam, als voorraad voor de wintermaanden," legt professor Chantal Mathieu (UZ Leuven) uit . "Maar door de hitte hebben de meeste mensen net minder uren in de rechtstreekse zon doorgebracht."

Sterkere botten, een krachtiger immuunsysteem, een gezonder hart én een beter humeur: we zijn allemaal gebaat bij de juiste dosis vitamine D. De zomer is het seizoen bij uitstek om die voorraad aan te vullen, want ons lichaam maakt de vitamine zelf aan door in de zon te komen. De voorbije zonnige weken doen vermoeden dat we ons vitamineshot ruimschoots gekregen hebben, maar professor Chantal Mathieu, diensthoofd endocrinologie aan het UZ Leuven, nuanceert:

