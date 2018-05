Zonkracht 7: de ultieme tips om je goed te beschermen Eva Van Driessche

26 mei 2018

Onbeschermd de zon in gaan is nooit een goed idee. Het is schadelijk voor je gezondheid en je huid veroudert aan een sneltempo. Maar dit weekend is extra voorzichtigheid geboden: meteovista waarschuwt voor zonkracht 7, dat betekent dat je op 10 minuutjes al kan verbranden. Opletten dus. Dit zijn dé gouden smeerregels.

1. Smeer je naakt in

We hebben de gewoonte om eerst een zomerse outfit te kiezen en ons dan pas in te smeren op de plekken die bloot blijven. Doe het beter andersom. Smeer je naakt in, laat de crème even drogen en trek dan pas je kleren aan. Niet alleen vermijd je zo vlekken op je favoriete jurk, je smeert ook verder en vergeet de randjes niet die net tot aan je kleding komen. Dit zijn de plekjes die dan ook het vaakst verbranden, de achterkant van je billen, je schouders, het streepje hals dat nog boven je t-shirt uitkomt, je decolleté.

2. Smeer voldoende

Je hebt meer zonnecrème nodig dan je denkt. Een dun transparant laagje doet niet veel voor je. Wat heb je nodig? Een halve theelepel voor je gezicht, voor armen en benen 4 eetlepels en voor je romp ook nog eens 2 eetlepels, verklaart cosmetisch expert Dr. Jetske Ultee. Het is ook goed om in twee laagjes te smeren, zegt Prof. Dr. Jan Gutermuth, hoofd dermatologie aan UZ Brussel: "Vergelijk het met een laagje verf. De primer alleen dekt toch ook niet de hele muur?"

3. Smeer meer dan eens

Er is écht geen enkele zonnecrème die je de hele dag beschermt. Ook geen heel hoge factor. Dus zelfs als je factor 50 smeert doe je dat best om de twee, drie uur opnieuw. De filters breken af en verliezen aan kracht. Bovendien verlies je ook crème door transpiratie en wrijving.

4. Gevoelige plekjes eerst

Vergeet je lippen, oren, nek, voeten en decolleté niet. Hier verbranden mensen heel vaak omdat ze vergeten daar te smeren.

5. Blijf eigenlijk beter in de schaduw

En dan de meest logische, maar soms moeilijkste tip van allemaal: eigenlijk blijf je tussen 11u en 15u maar beter in de schaduw.