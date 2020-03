Zomer- of winteruur: wat is nu het beste? Zo ga je om met de overgang

Fit & Gezond Dit weekend is het weer zover: we mogen weer aan onze klok prutsen. Juist ja, de zomertijd gaat van start op zondag 29 maart. Er is al heel wat over te doen geweest en wetenschappers en de bevolking raken het maar niet eens: wat is nu het beste? Zomer- of wintertijd? Slaapexpert Johan Verbraecken en klinisch neuropsycholoog Esmée Verwijk leggen uit.

In de winter een uurtje erbij, in de zomer weer een uurtje kwijt. Waarbij dat laatste gecompenseerd wordt met een minuut of zestig langer liggen stinken in bed op zondag, want handig genoeg wordt er altijd in de nacht van zaterdag op zondag met de tijd gespeeld. Tot zover mijn ervaring met de switch van winter- naar zomertijd. Zolang ik het mij kan herinneren, werd er eind oktober en eind maart aan de klokken gedraaid. Onhandig? Een beetje, aangezien mijn analoge klokken na de overgang nog wel een week of drie volgens de oude tijd blijven tikken. Om nog maar over die ene keer te zwijgen toen ik in een overijverige bui alvast ’s avonds het uur wijzigde op mijn smartphone. Bleek dat die dingen zich automatisch aanpassen, waardoor ik voor de verandering eens ergens te vroeg was. Een volledig uur, om precies te zijn.

Dergelijke milde ergernissen over een schijnbaar ingebakken ritueel zijn in de nabije toekomst mogelijk verleden tijd. ‘EU wil cloxit’, kopten de kranten vorig jaar. Het voorstel om de halfjaarlijkse tijdswisseling af te schaffen, vloeide voort uit een publieke consultatie waaraan 4,6 miljoen EU-burgers deelgenomen hadden, een record voor dat soort Europese enquêtes. Een overgrote meerderheid van 84 procent wil het hele jaar door dezelfde tijd aanhouden, zo bleek. Volgende vraag: wordt het zomer- of wintertijd? Dat eerste, roept het volk. Dat tweede, zeggen wetenschappers.

Intussen is de beslissing op de lange baan geschoven. Niet in 2019, zoals eerst vooropgesteld door EU-president Juncker, maar in 2021 valt het doek mogelijk voor de winter- of zomertijd. Intussen worden de meningen erover lustig geventileerd in de virtuele en fysieke wandelgangen. Maakt dat ene uurtje dan echt zoveel verschil? En wat met onze lange zomeravonden?

Slaapexpert Johan Verbraecken (UZA) en klinisch neuropsycholoog Esmée Verwijk (UvA en AMC) zetten de feiten op een rij.

Op 29 maart schakelen we over van wintertijd op zomertijd. Om precies te zijn: in het vroege ochtendgloren wordt 2 uur in één klap 3 uur. Op 27 oktober schakelen we opnieuw over naar wintertijd. Dat doen we trouwens al sinds 1977: onder invloed van de economische crisis besliste de overheid om de zomertijd in te voeren. Door de uren met zonlicht meer te laten samenvallen met het leefpatroon van de mensen, hoopte de toenmalige regering energie te besparen. Begin jaren tachtig bedroeg die besparing op jaarbasis nog zo’n twintig euro per huishouden, aldus een studie van essent.be. Maar door de sowieso al meer spaarzame ledlampen is het voordeel intussen gekrompen tot 2,6 euro.

Professor Johan Verbraecken, medisch coördinator van het slaapcentrum in het UZA legt uit waarom wintertijd een betere keuze is: “Omdat die het nauwst aansluit bij ons natuurlijke bioritme. Eigenlijk wijkt de sociale klok sowieso al zo’n twintig minuten af van ons circadiaanse of dagelijkse ritme, waarvan het slaap-waakritme het bekendste is. Zonder licht zouden we twintig minuten later gaan slapen. Op 31 maart doen we daar een flinke schep bovenop: dankzij de zomertijd bedraagt het verschil geen twintig minuten meer, maar tachtig. Daardoor treedt er ‘misalignment’ op: een mismatch tussen ons interne uurwerk en het tijdstip dat onze horloge of smartphone aangeeft. En hoe groter dat verschil, hoe groter de kans op problemen. Het meest courante symptoom is vermoeidheid. Ook stemmingsproblemen steken vaak de kop op. Die houden verband met het lage energiepeil: uit onderzoek weten we dat een gebroken slaap de kans op depressieve klachten verhoogt. Bovendien doet slaapgebrek naar snelle suikers, vettig voedsel en cafeïne grijpen, ter compensatie van het suffe gevoel. Die subtiele, kleine veranderingen zijn niet altijd keihard meetbaar, maar toch heeft de wetenschap steeds meer oog voor de schadelijke effecten van misalignment. Afwijken van het circadiaanse ritme heeft trouwens eveneens acute gevolgen: in de week na het invoeren van de zomertijd zijn er tot tien procent meer hartinfarcten.”

Imagoprobleem

Maar de wintertijd kampt eigenlijk vooral met een slecht imago. Esmée Verwijk klinisch neuropsycholoog (UvA en AMC) en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waakonderzoek (NSWO): “De frappantste reactie die ik las was van een vrouw die zich sterk maakte dat ze straks geen jurkjes meer aan kon in de zomer door die zeurende wetenschappers. (lacht) De wintertijd kampt gewoon met een imagoprobleem. We maken meteen de associatie met grijze dagen, regen en windvlagen, terwijl zomertijd herinneringen aan vakantie, ijsjes en barbecues oproept. Eigenlijk betreft het een keuze tussen de Central European Time (de wintertijd) enerzijds en de Eastern European Time (de zomertijd) anderzijds. Wees dus gerust: de seizoenen blijven sowieso wat ze zijn. Ook voor de lange zomeravonden hoef je niet echt te vrezen. Bij een permanent winteruur zien we de zon op een zomeravond ondergaan om 21u. Dat betekent dat je zestig minuten aan terrasjestijd inboet. Bij een permanente zomertijd zal de zon op diezelfde avond namelijk om 22u ondergaan.”

Professor Johan Verbraecken: “Veel belangrijker dan dat ene uur langer terrasjes doen is het verschil dat zich in de winter voordoet. Als we voor de zomertijd kiezen, zal de zon zich begin januari pas rond 9u45 laten zien. Ten vroegste, want op een sombere dag zullen we pas rond 10u30 echt het gevoel hebben dat het licht wordt.”

Rommelen met onze biologische klok is als vloeken in de kerk: heiligschennis, maar dan voor ons lichaam Professor Johan Verbraecken

Esmée Verwijk: “En dan zeg ik meteen heel Hollands terug: ja, het zit ook tussen je oren. Precies in het midden zelfs. Van je hart tot je spijsvertering: alle organische systemen in ons lichaam worden aangestuurd door een masterklok, ook wel de biologische klok genoemd. Die situeert zich in je hersenen. Stuur je die interne klok in de war door aan de tijd te gaan prutsen, dan ondervinden alle deelsystemen daar mogelijk hinder van. Slechter slapen is zo’n typisch voorbeeld, maar ook misselijkheid, darmen die in overdrive gaan of een hongergevoel dat op bizarre tijdstippen de kop opsteekt kunnen tot de neveneffecten behoren.’”

Daar is ook Verbraecken het mee eens: “Rommelen met onze biologische klok is als vloeken in de kerk: heiligschennis, maar dan voor ons lichaam. De kans neemt toe dat je bepaalde problemen ontwikkelt. Waarmee ik niet gezegd heb dat iedereen hinder zal ondervinden. Sommige mensen blijven er inderdaad van gespaard.”

Esmée Verwijk: “Eén tijd hanteren gedurende het hele jaar is beter, gezonder en gewoon natuurlijk. Tegelijkertijd wil ik heel de discussie wat nuanceren: voor het gros van de bevolking blijft de ervaren hinder inderdaad beperkt tot gepruts met een wekker of wandklok. Ik snap dat zij deze hele discussie ‘much ado about nothing’ vinden. Maar in mijn praktijk komen er dagelijks patiënten over de vloer die er wél hinder van ondervinden: mensen die gevoelig zijn voor slaapproblemen, seizoensgebonden depressies, een bipolaire stoornis hebben of met ritmeproblemen kampen. Kortom, de ene biologische klok is wat sneller overstuur dan de andere. En, zo redeneer ik dan, als de meerderheid geen last ervaart met dat ene uurtje verschil, dan zal het hen toch ook niet schaden als we er definitief komaf mee maken?”

Professor Verbraecken: “We kunnen er alleen maar bij gebaat zijn. Door het zomeruur moeten we met z’n allen een uur vroeger uit de veren. Dat compenseren we helaas niet door vroeger in ons bed te kruipen, waardoor slaaptekort om de hoek loert.”

 Zo verloopt de overgang vlot

• Ga de eerste dagen een halfuurtje tot een uurtje vroeger naar bed. Zo is de omschakeling minder abrupt. Laat je niet verleiden tot uitslapen. Dat heeft alleen maar een nefast effect. Sta dagelijks op hetzelfde tijdstip op: zo raak je het snelst aangepast aan de nieuwe tijd.

• Respecteer je slaapduur.

• Trek ’s ochtends naar buiten en neem een lichtbad.

• Beperkt de blootstelling aan blauw licht van smartphones en tv-schermen ’s avonds.