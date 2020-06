Zoete zonde: hoeveel calorieën zitten er in zo’n heerlijke Dunkin’ Donut? Margo Verhasselt

17 juni 2020

12u35 0 Fit & Gezond De Amerikaanse keten Dunkin’ Donuts opende vandaag zijn eerste Belgische filiaal in Antwerpen. De eerste honderd klanten zouden een jaar gratis donuts krijgen en dus begonnen gegadigden al van gisteren aan te schuiven waardoor De Amerikaanse keten Dunkin’ Donuts opende vandaag zijn eerste Belgische filiaal in Antwerpen. De eerste honderd klanten zouden een jaar gratis donuts krijgen en dus begonnen gegadigden al van gisteren aan te schuiven waardoor de politie moest ingrijpen . En ja, we snoepen allemaal af en toe, maar hoe (on)gezond is zo’n zoete zonde nu eigenlijk?

Fans van donuts kunnen hun hart ophalen, want de keten wil in totaal vijftien vestigingen openen in ons land. De primeur was dus voor de Scheldestad, waar Dunkin’ Donuts deze ochtend openging op de Keyserlei, tussen het Centraal Station en de Meir. Wereldwijd telt het merk meer dan 12.200 vestigingen in 45 landen. Maar hoeveel calorieën telt zo’n donut eigenlijk? Wij maakten de vergelijking met enkele andere snacks.

Dit calorieënaantal werd bepaald door Dunkin Donuts. Het aantal kcal geldt telkens per donut.

Glazed Ring

230 kcal

Chocolate lovers

360 kcal

Strawberry frosted ring

230 kcal

Apple crumble

300 kcal

Dubbele chocolade

310 kcal

Vergelijken met een andere snelle hap? ( Dit calorieënaantal werd bepaald door Nubel (Nutriënten België) en vastgelegd in de Belgische voedingsmiddelentabel. Het aantal kcal geldt telkens per 100 gram.)

Cake (met boter)

444 kcal

Hotdog

329 kcal

Fruittaart

229 kcal

Frietjes

249 kcal

Pralines

547 kcal