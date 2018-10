Zoete aardappelen zijn populairder dan ooit: dit zijn de voordelen voor je gezondheid

Nele Annemans

26 oktober 2018

11u06

Zoete aardappelen: vroeger vond je ze enkel op het bord van vegetariërs, nu liggen ze bij elke Belg weleens in het winkelkarretje. In vergelijking met vier jaar geleden gaan er immers dubbel zoveel over de toonbank. Maar zoete aardappelen zijn niet alleen lekker, ze zijn ook erg voedzaam en bieden tal van voordelen voor je gezondheid.

1. Ze zijn een goede bron van vitamine A en C ...

Zowel vitamine A als C zijn voedingsstoffen die erg belangrijk zijn voor je immuunsysteem - en die dus heel wat gekuch en grieptoestanden voorkomen tijdens de winter. Een portie gebakken zoete aardappel levert bijna de helft van je dagelijkse vitamine C-behoefte en 400%(!) van je aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine A. Daarnaast houdt die laatste ook je huid, je gezichtsvermogen en orgaanfunctie in topvorm.

2. ... en van nog zoveel meer voedingsstoffen

Zoete aardappelen zitten niet alleen tjokvol vitamine A en C, maar bevatten ook mangaan, een mineraal dat helpt bij de productie van collageen om je huid stevig en soepel en je botten gezond te houden. Daarnaast zitten er ook verschillende vitamine B-soorten en andere mineralen in.

3. Het zijn krachtige antioxidanten

Vitamine A en C fungeren ook als antioxidanten die de cellen beschermen tegen ziekte en veroudering. Twijfel je tussen de oranje of paars variant? Kies dan voor de laatste. Het pigment dat de aardappelen hun prachtige paarse tint geeft, heeft immers nog meer bijzondere antioxidanten eigenschappen.

4. Ze werken ontstekingsremmend

Ontstekingen en infecties die niet opgevolgd worden verhogen het risico op bijna elke chronische ziekte zoals obesitas, type 2 diabetes, hartaandoeningen en kanker. Van zoete aardappelen is - weliswaar bij dieren - aangetoond dat ze op een natuurlijke manier ontstekingen verminderen. Nog een reden dus om deze lekkernij wat vaker op je bord te toveren.

5. Ze veroorzaken geen pieken in je bloedsuikerspiegel

Pieken in je bloedsuikerspiegel kunnen ervoor zorgen dat je je slaperig én hongerig voelt - denk aan het gekende namiddagdipje met bijhorende chocoladecravings -, maar verhogen op termijn ook je risico op type 2 diabetes. In tegenstelling tot veel andere voedingsmiddelen als pasta en suikerrijke snacks zorgen zoete aardappelen niet voor pieken in je bloedsuikerspiegel. Omdat ze rijk zijn aan vezels, worden ze immers langzamer verteerd en verhogen ze je bloedsuiker minder snel.

6. Ze houden je bloeddruk onder controle

In een portie van 250 gram zoete aardappel dat in de schil gebakken is, zit ongeveer 825 gram kalium, dat is evenveel als twee kleine bananen. Kalium helpt bij het regelen van je vochtbalans en zorgt ervoor dat het bloedverhogende effect van zout tegengegaan wordt, waardoor je bloeddruk daalt en de belasting op je hart vermindert.

7. Ze kunnen helpen bij het afvallen

Ongeveer 12% van het zetmeel in zoete aardappelen is resistent zetmeel, een vullende, vezelachtige substantie dat je lichaam niet verteert of absorbeert. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat resistent zetmeel de verzadiging én de vetverbranding verhoogt. Met andere woorden: je eet minder, maar verbrandt wel meer. Win-win!