Zoete aardappel voor meer energie en bananen tegen diarree: met deze tips van diëtiste Sanne Mouha geef je kwaaltjes geen kans

Fit & Gezond Last van een slechte huid, een opgeblazen gevoel, PMS, vermoeidheid of constipatie? Diëtiste Sanne Mouha legt uit hoe je die ongemakjes zelf kan verhelpen door te letten op wat je in je mond steekt.

Een slechte huid? 3 x per dag groenten en fruit

Acne, rosacea, eczeem, een vet of net een kurkdroog vel, een rimpel hier en daar: onze huid kan rare dingen doen. En alle dure crèmes ten spijt, soms valt er niet tegenop te smeren. Wat hebben we nog in handen? Ons eetpatroon! Diëtiste Sanne Mouha is duidelijk: “Het allerbeste om je huid zuiver en gezond te houden, is veel drinken. We hebben allemaal afvalstoffen in ons lijf. Onze huid – ons grootste orgaan – slaat ze op, en dat kan huid- problemen geven. Gelukkig hebben we ook een ingebouwde detoxmachine: onze lever. Om die lever zo goed mogelijk te ondersteunen, heb je vocht nodig.”

Wat met chocolade, overal aangehaald als de grote puistjesveroorzaker? “Dat je van chocola alleen puistjes krijgt, is een fabeltje.” Maar voor we in de chocomousse duiken: “Feit is wel dat het ene lichaam chocolade beter ‘verwerkt’ dan het andere. Als je helemaal gezond bent en in het algemeen gezond eet, kan je lever gemakkelijker de afvalstoffen die je binnenkrijgt via suikers – en dus ook chocolade – afvoeren. Gezond eten betekent: drie keer per dag groenten en fruit eten en toegevoegde suikers zo veel mogelijk vermijden.”

Oefen wel wat geduld. Een aanpassing van je dieet is niet in een-twee-drie zichtbaar aan je huid. Sanne Mouha: “Het is niet zo dat als je ’s morgens een stuk fruit extra eet, je huid ’s avonds al glanst. Was het maar zo! Zie een slechte huid als een rommelige keuken. Je keuken is niet meteen netjes als je één pot verplaatst. Je moet het langere tijd grondig aanpakken. Pas dan ga je echt resultaat zien.”

Zo eet je je huid mooi

• Met vitaminen: Ga voor vitamine A (onder andere in wortelen, zuivel en eieren), vitamine D (met een dagelijkse portie zonlicht, wel mét een beschermende zonnecrème), vitamine E (uit graanproducten, noten, zaden, groenten en fruit) en vitamine K (in groene bladgroenten).

• Met water: Drink water en geen fruitsap of frisdrank. Zo vermijd je sui- kers die juist slecht zijn voor je huid. Probeer zeker 1,5 liter water per dag te drinken.

• Met goede vetten: Elke huid (en dan vooral een droge) heeft vet nodig, maar dan wel de goede soort: meervoudig onverzadigde vetzuren of omega 3. Je vindt het terug in lijnzaad, walnoten of visolie. Eén of twee keer per week vette vis is genoeg om een goede hoeveelheid binnen te krijgen. Van noten en zaden is een grote eetlepel per dag voldoende. Want vergeet niet: veel vetten zijn ook veel calorieën.

Een opgeblazen gevoel? Vermijd kolen en uien

Scheten – laten we het beestje bij de naam noemen – laten we allemaal. Zowel mannen als vrouwen produceren per dag zo’n 1,5 liter lucht in de darmen. En dat heeft maar één uitgang: in de vorm van tien tot twintig windjes per dag. Ondervind je er last van? Sanne Mouha heeft enkele tips:

Tip 1

“Vermijd moeilijk verteerbare vezels. Het kan zijn dat je darmbacteriën die niet wegkrijgen en omzetten in lucht. Moeilijk verteerbare vezels zit- ten in koolsoorten, ajuinen, paprika ... Laat groenten en fruit zeker niet weg, maar schil ze voor je ze eet.”

Tip 2

“Eet rustig. Als je goed kauwt, gaan de vezeltjes die je eet mooi kapot en zo help je je spijsvertering. Bovendien zorgt rustig eten ervoor dat je minder lucht binnen hapt. Want al die lucht moet er uiteindelijk ook weer uit.”

Tip 3

“Vermijd bruiswater tijdens je maaltijd. Tijdens het eten vermengt het zich met het voedsel waardoor je al te gemakkelijk lucht naar je darmen brengt. Minstens een halfuur voor of na het eten kan je prima bruiswater drinken: je maag zal het dan wel verwerkt krijgen.”

Tip 4

“Blijf je ondanks deze maatregelen echt last hebben van overmatige flatulentie? Voel je niet beschroomd om hulp te zoeken: de huisarts of diëtiste staat voor je klaar.”

PMS? Blijf weg van chips en snoep

PMS of premenstrueel syndroom omvat alle lichamelijke én emotionele ongemakken die ons elke maand kunnen overvallen in de aanloop naar onze menstruatie. De buikkrampen vallen jammer genoeg niet te tackelen met voeding. Maar een paar andere kwalen kan je wel aanpakken.

Je lichaam schreeuwt nu om van alles, en het liefst in gigantische hoeveelheden. Moet je je slecht voelen als je je in de zetel genesteld hebt met een zak chips? Sanne Mouha: “Het is écht helemaal oké om nu en dan toe te geven aan waar je zin in hebt. Heb je op zo’n moment belachelijk veel goesting in iets zoets of hartigs? Doe het dan maar. Probeer wel op de hoeveelheid te letten. Een kommetje chips smaakt even goed als een hele zak. Of nog beter: verwissel de chips voor wat noten.”

Kan je die ene collega met haar enthousiaste e-mails wel achter het behang plakken, of ademt je partner weer eens te luid? Dank je wel, PMS. En het magische ingrediënt om dat slechte humeur tegen te gaan? Dat bestaat helaas niet. Maar vlieg zeker niet in de alcohol. Sanne: “Alcohol is nu eenmaal slecht voor je. Punt uit. Het droogt je lichaam uit en werkt bloedverdunnend, wat je tijdens of voor je regels net niet kan gebruiken. Alcohol verhoogt bovendien juist je prikkel- baarheid of eventuele somberheid.” Beter afblijven tijdens je PMS dus!

Eerste hulp bij ongelooflijk-veel-honger

1. Zorg voor regelmaat

Bepaal zelf hoe vaak je eet, maar breng een structuur in je eten en hou je daaraan.

2. Zorg voor een goed ontbijt als basis

Een goed ontbijt bestaat uit vitaminen (fruit of groenten), koolhydraten (volkoren boterhammen, granen, havermout) en eiwitten (zoals sojaproducten of zuivel).

3. Blijft je maag rommelen?

Kies voor iets dat vult. Liever een boterham dan een reep chocolade. Of neem soep als tussendoortje.

Vermoeidheid? Liever geen snelle suikers

Nog niet helemaal wakker? Middagdip? Sleep jij je door de dag? Makkelijk, dan drinken we toch gewoon een zesde kop koffie of trekken we een blikje energiedrank open?

Sanne Mouha: “Niet doen! De suikers en oppeppers in energiedrankjes helpen je maar voor even: ze geven een steile energiepiek. Maar wat naar boven gaat, moet ook weer naar beneden. Na die piek volgt een onvermijdelijk dal waar je weer uit moet klimmen. Op lange termijn maakt dat de vermoeidheid alleen maar erger.” En die koffie dan? “Met mate koffiedrinken kan echt wel. Sowieso moet je heel veel vocht binnenkrijgen om afvalstoffen af te drijven. Hoe minder afvalstoffen er in je lichaam rondwaren, hoe minder vermoeidheid. Dus veel water drinken, en af en toe een kopje koffie of thee is oké. Zolang je drankje maar geen suikers bevat!”

Wat kan je eten voor instant energie?

• ‘Langzame’ koolhydraten

Sanne Mouha: “Langzame koolhydraten geven een constante bron van energie en vlakken de energiepieken en -dalen dus goed af. Zoete aardappel, bruine rijst en havermout bevatten veel langzame koolhydraten. Blijf weg van snelle koolhydraten zoals suiker, witte rijst of pasta.”

• Vitamine C

Deze vitamine is een echt energiebommetje. “Een vitamine-C-supplement is wel veel minder effectief dan wanneer je het opneemt vanuit natuurlijke bronnen zoals groenten en fruit. Vitamine C vind je in bessen, groene of gele kiwi’s en citrusvruchten, maar ook in paprika of aardappelen.” Keuze genoeg!

• Gezonde vetten

“Gezonde vetten zoals omega 3 of visolie die je huid helpen, zorgen ook voor alertheid. Je vindt ze in onder andere amandelen, sojaolie en avocado’s.”

• Theobromine

Theo wie? Theobromine zit in cacaobonen en verhoogt je concentratie. “Kies voor chocolade met minstens 70 procent cacao en neem maximaal 20 gram per dag, anders doen de suikers in de chocola de goede effecten van de theobromine teniet”, raadt Sanne Mouha aan. “Of ga voor rauwe chocolade, dat is nog beter. Een klein nadeel: het is niet zo lekker. (lacht)”

Constipatie of diarree? Vezels, vetten en vocht!

Je bent op vakantie en kan niet meer naar de wc: constipatie. Of het vliegt eruit alsof het niets is: diarree. Of je hebt ze afwisselend. Fijn is het niet, wonderlijk wel, want de voedingsadviezen voor de twee zijn krak hetzelfde.

O nee diarree!

Heb je een diarreeaanval? Dan is het belangrijk dat je veel water drinkt en verschillende keren per dag een beetje eet. Wat droge koekjes, beschuiten of een kopje bouillon. Een banaan, wat rijst, yoghurt of een stukje zwarte chocolade kunnen ook verlichting bieden. Vermijd bij een echte aanval de vezels. Als het langer dan een dag hevig aanhoudt, ga dan naar de dokter!

Consternatie constipatie!

Drink ’s ochtends een warme drank op je nuchtere maag. Een kopje koffie of thee schudt je maag- en darmstelsel wakker. Hetzelfde geldt voor zuur fruit. Combineer de twee door ’s ochtends een halve citroen uit te knijpen in een groot glas warm water en dit op een nuchtere maag leeg te drinken.

De ultieme darmsavers

• Water

Drinken, drinken, drinken. Sanne Mouha: “Bij constipatie is het belangrijk omdat je de stoelgang hiermee zacht houdt. Bij diarree verlies je veel vocht en helpt water tegen uitdroging. Zorg in beide gevallen dat je zeker 1,5 liter water per dag drinkt.”

• Vezels

“Ga niet voor twee zware, vezelrijke maaltijden, maar eet vijf of zes keer per dag een beetje vezels”, zegt de diëtiste. Kies voor volkorenbrood, een handje muesli, wat fruit, een haverkoek, of een kleine portie groenten. “Vezels gaan je darmen prikkelen als je geconstipeerd bent, waardoor je gemakkelijker naar het toilet kan. Terwijl vezels bij diarree de stoelgang net wat indikken.”

• Vetten

“Ook vetten zijn belangrijk voor een goede consistentie van de stoelgang. Een vetarm dieet is dus niet aangewezen bij constipatie of diarree.”