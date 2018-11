Zo zie je meteen of die nieuwe huidverzorging werkt Margo Verhasselt

09 november 2018

13u51

Bron: Well+Good 0 Fit & Gezond Oh die mensen met hun zachte, gladde babyvelletjes, we hebben ze allemaal al ooit stiekem vervloekt in ons hoofd. Skincare to the rescue dan maar! Dat nieuwe huidverzorgingsproduct mag dan wel op een heuse heilige graal lijken, hoe weet je of het nu eigenlijk echt werkt?

Skincare goeroes zijn het erover eens: je moet een product tijd geven om te werken. Uiteraard hoop je meteen een rimpeltje of een puistje minder te zien wanneer je een crème op je snoet wrijft, maar een product heeft minstens 28 dagen nodig om te werken. Waarom 28 dagen? Dan is de cyclus van je huid, waarbij nieuwe cellen worden aangemaakt, rond. Maar om echt resultaat te zien moet je echter nog langer op je tanden bijten. “Het duurt gewoonlijk 3 tot 4 maanden voor we kunnen bepalen of een verandering in je huidverzorging werkt”, legt dermatoloog Melanie Palm uit. Na die periode is het tijd om te bekijken of het product écht werkt voor jou. Klinkt als lang wachten en dat is het ook. Daarom leggen experts uit hoe je snel kan zien of een product goed is voor jou of niet.

Eerst en vooral: als je huid comfortabel aanvoelt, dan is dat al een goed teken. “Je kan zien dat producten werken als je huid een mooie balans vindt”, stelt schoonheidsspecialiste Shani Darden. “Je huid moet gehydrateerd zijn, niet vet en je mag geen uitslag krijgen.” Je weet dat iets werkt wanneer het doet wat het moet doen. Dat mag dan wel heel logisch klinken, steeds meer producten zijn ‘multitaskers’ geworden en moeten zogezegd een heleboel dingen doen. “Als het een formule is die moet oplichten, dan moeten donkere plekjes verdwijnen”, stelt dr. Palm. “Als het product ontstekingen aanpakt, moet de huid minder rood worden.”

Dit kan je ook te weten komen door de ingrediënten onder de loep te nemen. Vitamine C moet de huid oplichten, hyaluronzuur maakt de huid dan weer steviger en voller. Om te weten te komen wat voor jou werkt, moet je wat geduld hebben. Soms reageert de huid in het begin heel heftig op producten, om er daarna weer stralend uit te zien. Geef je huid de tijd om zich aan te passen en bouw het gebruik stap voor stap op. Je moet niet meteen potjes wegsmijten als er zich geen gigantisch drama voordoet op jouw huid.

Wanneer moet je iets wegsmijten?

Ziet je huid er de laatste tijd anders uit? Dan is het een goed idee om uit te vogelen wat er mis is. “Krijg je ineens veel puistjes? Stop dan met dat product te gebruiken”, zegt Darden. Maar dat is niet altijd nodig. Het is normaal dat sommige producten wat reactie uitlokken in het begin zoals crèmes met vitamine A in. “Als je een product gebruikt dat werd voorgeschreven door een dermatoloog, dan is het belangrijk dat je even doorzet”, voegt ze daar nog aan toe. “Soms moet je huid even slechter worden voor hij echt beter kan worden.” Maak je je zorgen? Check dan even bij de dermatoloog. Maar onthoud: geduld is een mooie deugd.