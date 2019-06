Zo word je deze keer niet ziek op de eerste vakantiedag LDC

29 juni 2019

16u57

Fit & Gezond Het moet jou weer overkomen. Net op de eerste dag van je vakantie steekt die verkoudheid, migraine of griepje de kop op. Hoe komt dat eigenlijk? En vooral: wat kan je eraan doen?

Hoogleraar emoties en welbevinden aan de Tilburg Universiteit Ad Vingerhoets is zelf bijna nooit ziek, “behalve tussen Kerstmis en Nieuwjaar en soms in de weekenden”, zo vertelde hij aan de de Volkskrant. Hij blijkt niet alleen te zijn: zowat 1 op de 30 mensen heeft last van deze zogenaamde “vrijetijdsziekte” of “het omgekeerde Kortjakje-syndroom.” Een aanleiding voor de hoogleraar om het fenomeen verder te onderzoeken.

Immuunsysteem uit balans

Volgens Vingerhoets en zijn team kunnen we de vrijetijdsziekte grofweg opdelen in 2 categorieën: een eerste groep mensen krijgt last van vage pijntjes en vermoeidheid, terwijl een tweede groep echt koorts krijgt en symptomen van griep vertoont.

In de eerste categorie luidt een mogelijke verklaring dat deze groep zich pas bewust wordt van hun lichamelijke kwaaltjes, als ze tot rust kunnen komen na een periode van drukte op het werk. Wanneer je vrij bent, is er plots minder afleiding, waardoor je de “pijn” pas echt begint te voelen. Vingerhoets vergelijkt het met voetballers die pas na de wedstrijd voelen waar ze zich bezeerd hebben.

Bij de tweede categorie is er volgens Vingerhoets adrenaline in het spel, te wijten aan een drukke job met veel stress. “Wanneer de spanning continu hoog is, raakt het lichaam gewend aan het aanmaken van het stressstofje en volgt het niet meer de behoefte van het lichaam. Het gaat bijvoorbeeld ook ’s nachts door, wanneer het lichaam moet rusten. Daardoor kan het immuunsysteem uit balans raken en ben je vatbaarder voor ziekte op momenten dat je ontspant.”

Hoe kan je het voorkomen?

1. Wees proactief op de werkvloer

Vlak voor de vakantie zitten veel mensen opgezadeld met stress omdat ze nog rap-rap-rap alles moeten afwerken. En zoals gezegd kan je immuunsysteem in de war raken door te veel stress. De oplossing ligt dan ook voor de hand: roep je uitstelgedrag een halt toe en maak op tijd een to-dolijstje met taken die je nog moet afronden. Breng al je bazen en collega’s op de hoogte wanneer je op vakantie vertrekt en durf nee zeggen als ze last minute nog met extra opdrachten afkomen.

2. Probeer ook op voorhand te ontspannen

Die eerste tip wil natuurlijk niet zeggen dat je dag en nacht moet doorwerken. Probeer ook tijdens je laatste werkweken te relaxen. Al is het een korte wandeling tijdens een middagpauze, een meditatie-app die je installeert op je smartphone of een gezichtsmasker voor je onder de wol kruipt: doe wat jou helemaal zen maakt.

3. Wees niet te streng voor jezelf

Heb je alleen maar de meest dringende mails kunnen nakijken? Of is die ene powerpointpresentatie voor de meeting met je collega’s niet afgeraakt? Ach, ze trekken hun plan wel. En het is heus niet zo erg dat je werk een weekje of één, twee, drie op jou moet wachten. Weet dat je hard je best gedaan hebt om alle taken op tijd af te krijgen, en probeer het te relativeren als het niet gelukt is.

4. Ga sporten

Zeker op de laatste werkdag is het geen goed idee om nog je volledige mailbox te legen. “Een goede omschakeling tussen hard werken en ontspannen kan wonderen doen”, zegt Vingerhoets. Hij stelt voor om die laatste dag te sporten, zodat je die overtollige adrenaline kwijt kan en je lichaam zich daarna beter kan ontspannen.