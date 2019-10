stap voor stap Gesponsorde inhoud Zo weet je of je een active couch potato bent (en waarom dat ongezond is) Aangeboden door CM

08u00 0 Fit & Gezond Sport je een paar keer per week? Houden zo, je bent goed bezig! Toch kan het zijn dat je stiekem eigenlijk een active couch potato bent. Dan train je wel wekelijks, maar breng je de rest van de tijd voornamelijk zittend door. Herkenbaar?

Checklist: ben jij een active couch potato?

- Je gaat voor of na je werk regelmatig sporten. Je beweegt minstens 30 minuten per dag matig intensief en 75 minuten per week met hoge intensiteit;

- Je hebt een job waarbij je vooral zit;

- Je vergeet regelmatig je benen te strekken en zit makkelijk een paar uur achter je bureau;

- Je hebt misschien ook een hobby die je zittend beoefend;

- Je ploft graag een paar uur op de bank om je favoriete tv-programma’s te kijken.

Hoe erg is het als je jezelf in dit lijstje herkent?

Regelmatig sporten is goed, maar als je daarnaast veel (en vaak onafgebroken) zit, zijn die paar uurtjes intensief sporten per week niet voldoende om dat te compenseren. Uit onderzoek blijkt dat mensen die veel zitten zich vaker slecht in hun vel voelen en meer kans hebben op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en mogelijk zelfs verschillende soorten kanker. Het enige dat helpt om de risico’s te verkleinen: meer bewegen, minder zitten.

Een verhoogd risico op ziektes wil gelukkig niet zeggen dát je ziek wordt. Toch is het nuttig om vaker op te staan. Genoeg bewegen verkleint immers ook de kans op overgewicht (door een betere verbranding), rug-, nek-, en schouderklachten, het maakt je spieren en botten sterker, is goed voor de doorbloeding en verbetert je houding. Daarnaast zijn er steeds meer signalen dat genoeg bewegen een oppepper geeft aan je concentratie en humeur en je helpt omgaan met stress.

Meer bewegen, minder zitten

Je ontkomt niet altijd aan veel zitten (lees: kantoorbaan). Het goede nieuws is dat je makkelijk iets positiefs voor je gezondheid kunt doen: onderbreek de periodes waarin je lang zit minstens om het half uur. De tips hiervoor zijn eigenlijk heel eenvoudig, maar het moeilijkste is vooral om de gewoonte van het zitten te doorbreken. Probeer jezelf er dan ook zoveel mogelijk aan te herinneren, bijvoorbeeld door Post-its op te hangen. Nog meer tips?

1. Neem kleinere kopjes koffie, thee of water, zodat je vaker moet bijvullen.

2. Parkeer je auto iets verder weg of stap een halte eerder uit de bus, tram of metro.

3. Ga niet automatisch zitten als je ergens moet wachten (bijvoorbeeld bij de bushalte), blijf eens staan.

4. Maak er samen met je collega’s een gewoonte van om een wandeling te maken in de lunchpauze.

5. Aan de telefoon? Blijf niet zitten, maar wandel rond of sta recht.

6. Print je documenten op een andere verdieping.

7. Plan een wandeling met vrienden in plaats van nog maar eens een zittende koffiedate of café-avond.

8. Een open deur, maar nog steeds waar: neem de trap in plaats van de lift of roltrap.

9. Voor in de ideeënbus van de baas: vraag om een kickertafel, pingpongtafel of fietsbureaus op kantoor.

10. Ook klusjes in en om huis, zoals stofzuigen, de was ophangen en tuinieren tellen mee als beweging.

