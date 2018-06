Zo voorkom én genees je koortsblaasjes Nele Annemans

14 juni 2018

11u49

Helaas gaat de zomer niet alleen gepaard met zonovergoten dagen en verfrissende ijsjes en cocktails, maar ook met koortsblaasjes. Wij vroegen aan onze dermatologen hoe dat komt en vooral, hoe je ze voorkomt en snel geneest.

Dokter Jutta Borms, holistisch huisarts: "Koortsblaasjes, of een koortslip, worden veroorzaakt door het herpes-labialisvirus type 1. Zodra je besmet geweest bent, blijf je levenslang drager van het virus. Het blijft latent aanwezig ter hoogte van de zenuwuiteinden. Daar kan het jaren blijven zitten voordat het door een trigger opnieuw opflakkert. Stress, menstruatie, slaaptekort, een algemeen verlaagde weerstand of koortstoestand zoals bij griep: het zijn dé ideale triggers voor een reactivering van het herpesvirus."

Maar ook in de zomer worden mensen vaker getroffen door koortsblaasjes. Dokter Thomas Maselis, dermatoloog: "Waarom koortsblaasjes zo vaak voorkomen in de zomer, is te wijten aan de zon. Die werkt namelijk immunosuppressief, wat betekent dat ze de immuniteit van de huid vermindert. Enerzijds betekent dat goed nieuws voor alle ontstekingen zoals eczeem en psoriasis, want die zullen erdoor verbeteren. Anderzijds verlaagt het je afweersysteem, waardoor virussen de kans krijgen om zich te ontwikkelen en zo ontstaat herpes solaris ofwel zonneherpes."

Zo voorkom je het

Maselis: "Uiteraard is een goede zonpreventie belangrijk. Kies daarom voor een lippenbescherming met een hoge beschermingsfactor om de immunosuppressieve werking van uv-licht zo laag mogelijk te houden. Mensen die vaak last hebben van herpes solaris kunnen preventief een lage dosis acyclovir innemen. Als je snel genoeg start met een kuur - meteen nadat het tintelende gevoel de kop opsteekt - kan dat geneesmiddel het nieuw gevormde virus afremmen, waardoor het afsterft."

Ook Borms geeft nog wat extra tips om ervoor te zorgen dat je minder vatbaar bent:

* "Zorg voor voldoende rust, slaap, minder stress en een goede, uitgebalanceerde voeding."

* "Zorg voor een goed zuur-base-evenwicht in je lichaam. Basonorm (Fenioux) en Basica Tea (The Herborist) zijn goede ontzuurders."

* "Vermijd geraffineerde (witte) suikers."

* "Eet lysinerijke voeding zoals vlees, vis en avocado en vermijd argininerijke middelen zoals chocolade, noten, pinda's, champignons, gelatine en uien. Krijg je het te weinig binnen via je voeding, dan kan je L-Lysine (Deba Pharma) oraal innemen."

* "Zorg voor een verbetering van je algemene weerstand met extra vitamine C of een multivitamine-mineralenpreparaat, zoals chlorella en spirulina (Natural Energy)."

* "Een absolute topper zijn omega 3-vetzuren (WHC UnoCardio 1000 van Nutrogenics)."

Als je een koortsblaasje hebt, gebruik dan de volgende micro-immunotherapie:

* "Labo Life 2LHERP is een topmiddel dat ik iedereen aanraad! Curatief: driemaal een capsule per dag tot uitdroging, preventief: één capsule per dag, consequent gedurende twee à drie maanden. Je opent de capsule onder je tong en laat de korreltjes smelten."

* "In een zo vroeg mogelijk stadium: Vaccinotoxinum 15CH in één dosis, gecombineerd met Rhus Toxicodendron 9CH en Apis Mellifica 15CH, vijf granules van elk, om het uur."

* "Als het blaasje gevuld is met etterig, geelachtig vocht, een gelige korst heeft en jeukt: neem ook Mezereum 9CH: vijf granules, viermaal per dag tot aan de genezing."

* "Bij een ernstigere vorm: combineer met Cantharis 9CH: eveneens viermaal per dag tot genezing."

* "Lokaal kan je Homeoplasmine (Boiron) gebruiken om de lippen zacht te houden of Lipactin Gel (Louis Widmer)."