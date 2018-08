Zo vermijd je voedselinfecties op vakantie (al hoort een beetje diarree erbij) Kaj van Arkel

08 augustus 2018

16u26

Fit & Gezond Een voedselinfectie kan je vakantie flink verzieken. Zo houd je de risico's zo klein mogelijk (maar onthoud: een beetje reizigersdiarree hoort erbij).

Indrukwekkende Maya-ruïnes, tropische regenwouden en Caraïbische stranden. De rondreis door Midden-Amerika van de Nederlandse Joyce Maas belooft het allemaal. Maar op de eerste vakantiedag gaat het mis. Joyce wordt ziek van haar hotelontbijt: wat fruit en een roerei met toast.

Een paar uur later, bij bezoek aan de antieke Maya-stad Chichén Itzá, valt ze flauw. Daarna gaat het van kwaad tot erger. "In de toerbus begon het overgeven", vertelt Maas. "Er leek geen einde aan te komen. De volle zakken kon ik kwijt in de prullenbak naast de chauffeur. Totdat die plotseling hard moest remmen, de zakken uit de prullenbak vlogen en openscheurden."

In het hotel wordt voor de doodzieke Joyce een arts gebeld. Die schrijft antibiotica en een handvol vreemde pillen voor. De rest van haar vakantie brengt ze door in de badkamer met een dekentje voor de warmte en haar hoofd boven de toiletpot. "Dat was dan onze rondreis", zegt ze.

