Zo verhoog je de weerstand van je kind redactie gg

07 oktober 2019

13u57

Bron: Goed Gevoel 2 Fit & Gezond Hoe komt het dat onze kroost weer hoest, snottert en kucht nu de grote vakantie gepasseerd is? En waarom lijken kinderen die naar een kinderdagverblijf gaan vatbaarder? Wij vroegen het aan dokter Jutta Borms.

“Het is normaal dat je kindje vaker ziek is als het naar de crèche gaat. Het is het eerste contact met andere kindjes en met bacteriën en virussen die daar rondzweven. Hoe hygiënisch een kinderdagverblijf ook is, het blijft een broeihaard van ziektekiemen. Het is wel zo dat het ene kind minder vaak ziek is dan het andere. Het kind zelf kan je weerbaarder maken. Dat doe je door de darmen aan te pakken.”

“Kleine baby’s tot 2 en kindjes tot 4 jaar geef je Probactiol infantis. Kindjes van 6 jaar tot 10 geef je Probactiol junior. Probiotica zijn goede bacteriën die de mogelijk ‘slechte’ uit de weg ruimen.”

“Voeding is minstens zo belangrijk. Misschien kan je kind niet tegen lactose. De darmen worden geprikkeld en daarop begint het kind te hoesten of krijgt het snot. Dat wordt verkeerdelijk geïnterpreteerd als een bronchitis. Het krijgt antibiotica. De weerstand zakt en zo krijg je een vicieuze cirkel. Er bestaat een biofeedbacktest waarbij je test waarop je kind allergisch reageert.”