Zo vaak moet je je tandenborstel écht vervangen Nele Annemans

18 april 2019

17u12

Zelfs al je je tanden tweemaal daags poetst, de tijd neemt om te flossen, jaarlijks een bezoekje brengt aan de tandarts, kan het nog altijd zijn dat je je tanden niet grondig genoeg verzorgt. De schuldige? Je tandenborstel.

“Je tandenborstel is uitermate geschikt om restjes voedsel en bacteriën te verwijderen. Je haalt er erg veel mee weg, maar helaas niet alles”, vertelt tandarts Jeffrey Sulitzer. “Sommige bacteriën blijven achter op je tandenborstel.” Daarom moet je hem volgens Sulitzer regelmatig vervangen. “Het beste is om je tandenborstel om de 3 maanden te vervangen. Hij wordt immers niet alleen vuil, maar de haartjes kunnen ook beginnen te rafelen en buigen. Dat gebeurt meestal na 3 maanden. Mocht je de tijd uit het oog verloren zijn, kan het dus helpen om hem te inspecteren op uitwaaierende borstelharen.”

Dat bevestigt ook professor tandheelkunde aan de UGent Luc Martens. “Het is uitermate belangrijk dat je tandenborstel in goede conditie verkeert. Haartjes die niet meer mooi omhoog staan, geraken niet meer in de ruimtes tussen de tanden. Daarom is het aangeraden om je borstel om de 3 maanden te vervangen. Zijn de haartjes dan nog niet versleten? Dan poets je niet vaak of niet grondig genoeg.”

Ben je ziek geweest, dan moet je je tandenborstel nog sneller vervangen. “De kans dat je jezelf opnieuw infecteert met een tandenborstel die je gebruikte toen je ziek was, is klein, maar voorkomen blijft nog altijd beter dan genezen”, aldus Sulitzer. “Als je onlangs ziek was, is je immuunsysteem immers verzwakt en kunnen er andere soorten bacteriën blijven zitten op je tandenborstel waardoor je sneller ziek wordt.”

En zelfs tijdens de drie maanden dat je je tandenborstel gebruikt, doe je er goed aan om hem regelmatig te ontsmetten. “De beste manier om je tandenborstel zo lang mogelijk te laten meegaan, is door hem schoon en droog te houden.”

Enkele methodes om je tandenborstel te ontsmetten:

- Week de kop van je tandenborstel in mondwater. Laat de borstel minstens 4 uur zitten voordat je hem er weer uithaalt en spoel hem grondig af.

- Week je tandenborstel in witte gedestilleerde azijn gedurende 8 uur en spoel hem daarna grondig uit.

- Roer de kop van je tandenborstel voorzichtig in kokend water. Na ongeveer 10 minuten is je borstel volledig ontsmet.