Zo slecht is het voor je ogen om uren per dag naar een beeldscherm te staren

24 januari 2019

10u56 0 Fit & Gezond Honderdduizenden landgenoten staren dagelijks liefst 8 uur of meer naar een computer-, tablet- of smartphonescherm. Zogenaamde computerogen zijn daar één van bekendste bijwerkingen van, maar het kan bijvoorbeeld ook bijziendheid verergeren en in extreme gevallen zelfs tot blindheid leiden. Gelukkig kan je er ook iets aan doen.

Computerogen worden ook weleens het Computer Vision Syndrome of CVS genoemd. De belangrijkste klachten daarbij zijn brandende en rode ogen, jeuk, een wazig zicht, een drukkend gevoel, hoofdpijn en concentratieproblemen. Hoe dat komt? Eigenlijk ligt het natuurlijke focuspunt van onze ogen zo’n 2 à 3 meter voor ons, terwijl een computer natuurlijk een stuk dichter staat. Onze ogen draaien daardoor naar binnen omdat hun focuspunt zo dicht is, wat erg vermoeiend is voor de oogspieren. Als je maar af en toe op een scherm kijkt, hebben je ogen genoeg tijd om zich te ontspannen, maar dat is niet het geval als je een hele dag naar een scherm tuurt.

We knipperen ook een stuk minder als we ons concentreren op een scherm, waardoor er minder traanvocht in onze ogen circuleert. Met als gevolg: droge, rode en geïrriteerde ogen. De opkomst van de smartphone heeft dit probleem trouwens alleen nog maar verergerd. Daardoor kijken we in onze zeldzame vrije tijd ook nog eens constant op een scherm, dat we vaak zelfs nog dichter bij onze ogen houden.

Verhoogd risico op bijziendheid

Bijziendheid (wanneer je dichtbij wel scherp ziet, maar slecht op afstand, nvdr) mag dan voor een groot deel erfelijk bepaald zijn, sommige factoren zoals uren per dag op een scherm staren kunnen het risico verhogen. Bijziendheid ontstaat als het oog langwerpiger wordt, doordat de achterkant van het oog naar achteren groeit. Daardoor komt het brandpunt van het beeld dat het oog bereikt niet op, maar voor het netvlies te liggen.

Toch is het in dit geval niet het scherm dat het risico op bijziendheid kan vergroten, maar vooral het feit dat je je ogen dwingt om zich aan te passen aan een korte afstand. Dat kan op den duur leiden tot afwijkingen aan het oog. Er is ook meer kans op bijziendheid als iemand vaak leest met slechte verlichting of in het donker. ‘s Avonds nog even een serie bingewatchen in bed? Toch maar beter niet, of dan met je computer ver van je af en met een licht aan.

Blindheid

Onderzoekers aan de universiteit van Toledo, Spanje, ontdekten vorige zomer dat een langdurige blootstelling aan blauw licht - van smartphones, laptops en tablets - het proces van maculaire degeneratie kan bevorderen, wat uiteindelijk kan leiden tot blindheid.

Onze ogen kunnen dat blauw licht niet goed verdragen. “We worden continu blootgesteld aan blauw licht. Het hoornvlies en de ooglens kunnen dat licht niet blokkeren of weerkaatsen.” Dat zegt Dr. Ajith Karunarathne, assistent-professor in de chemie en biochemie. Het blauwe licht van een smartphone zou giftige moleculen triggeren in oogcellen die erg gevoelig zijn voor licht. Daardoor kan maculaire degeneratie ontstaan, wat op z’n beurt kan leiden tot blindheid.

Wat maculaire degeneratie juist is? Het is een ongeneeslijke aandoening die het middengedeelte van het gezichtsvermogen beïnvloedt. Meestal is maculaire degeneratie het gevolg van een natuurlijk verouderingsproces van het oog. Bovendien is het de voornaamste oorzaak van (gedeeltelijke) blindheid bij mannen en vrouwen boven 50 jaar.

Wat kun je eraan doen?

Brillen met een cilinder in of speciale computerbrillen kunnen gedeeltelijke soelaas bieden. Een tijdje geleden testten we nog zo’n bril uit. Dat artikel kun je hier teruglezen. Toch is de enige echte oplossing - je raadt het al - minder op een scherm kijken. En daar is een makkelijke techniek voor: de 20-20-20-regel. Kijk elke 20 minuten 20 seconden van je scherm weg naar een voorwerp op 20 meter afstand. Dat geeft je ogen de rust die ze nodig hebben.