Zo maak je zelf je woning een stukje gezonder TVM

08 januari 2019

09u39 0 Fit & Gezond Het nieuwe jaar is van start gegaan en dat gaat voor veel mensen gepaard met goede voornemens om een gezonder leven te leiden. Wat vaker sporten, minder vlees eten, stoppen met roken of je alcoholconsumptie verminderen. Maar wist je dat er ook een connectie is tussen je woning en je gezondheid? Daarom enkele tips om je huis zo gezond mogelijk te maken.

1. Dim de lichten

Felle lichten zorgen ervoor dat je minder snel in slaap valt en ook slechter slaapt. Installeer dus een dimmer voor al je lichten en zet ze wat zachter. Zo kan je lichaam zich weer aanpassen aan het natuurlijke ritme van de dag. Vergeet ook de lampen niet te vervangen door LED lampen. Dan bespaar je ook nog eens op energie.

Met licht bedoelen we natuurlijk niet alleen lampen, maar ook schermen. Vermijd teveel blootstelling aan het zogenaamde ‘blauw’ licht van laptops, tablets, smartphones, televisies,… Dat soort licht houdt de aanmaak van melatonine tegen in je lichaam. Melatonine is het hormoon dat je slaap- en waakritme regelt. Een verstoring in de productie van melatonine verstoort dus ook je slaap.

2. Kook niet met gas

Tijdens het koken op een gasvuur komt er stikstofdioxide vrij, wat kan leiden tot irritatie en ontsteking van de luchtwegen, de keel, neus en ogen. Hoewel transport nog altijd de grootste bron van stikstofdioxide is in ons land, kan de concentratie aan het oxiderende gas in huis hoger worden tijdens het koken dan die op straat. Kook daarom altijd met een (laaghangende) dampkap aan als je een gasvuur hebt en zet liefst ook een raam open. Al is elektrisch koken natuurlijk altijd beter.

3. Haal meer groen in huis

Planten zijn natuurlijke luchtfilters. NASA toonde in een onderzoek aan dat huisplanten tot wel 87% van de luchtvervuiling binnenshuis konden verwijderen. Niet slecht als je weet dat de lucht binnen namelijk tot vijf keer zo vervuild kan zijn als buiten. De beste planten om te zuiveren zijn klimop, de grote wasbloem en de sierasperge. Maar ook vrouwentongen zijn bijvoorbeeld erg zuiverende planten. We maakten eerder dit jaar al een lijst met de beste planten voor elke kamer in je huis. Dat artikel kun je hier herlezen.

4. Investeer in een luchtreiniger

Omdat planten helaas niet alles aankunnen, je zou al in een jungle moeten leven om je lucht perfect gereinigd te krijgen, doe je er niet slecht aan om te investeren in een luchtreiniger. Zeker als je in een oud, vochtig huis of aan een drukke baan woont. De reinigers filteren kleine stofdeeltjes, gassen, allergenen en andere verontreinigende stoffen weg en helpen bovendien ook tegen slechte geurtjes. Ondergetekende probeerde zelf de Pure Cool luchtreiniger van Dyson uit en realiseerde zich daardoor vooral hoe vervuilend activiteiten zoals koken of kuisen zijn. Ook wanneer je een nachtelijk sigaretje binnen rookt en de kwaliteitsmeter van het toestel in het dieprood gaat na nog geen halve minuut, besef je dat zo’n reiniger in huis lang geen slecht idee is. Wie geen 500 euro en meer op overschot heeft, kan trouwens ook een veel goedkoper toestel kopen. Philips verkoopt bijvoorbeeld toestellen die een pak goedkoper zijn, al zijn die ook wel minder krachtig en vooral minder mooi in je interieur.

5. Zet de ramen open

Zelfs met zo’n luchtreiniger of een jungle in huis, is het nog altijd belangrijk om wat frisse lucht binnen te krijgen. Ventileer daarom elke dag. Winter en zomer. Je hoeft natuurlijk niet de hele dag het raam open te zetten, dat is niet bepaald energiezuinig. Maar een slaapkamer verlucht je bijvoorbeeld het best 15 minuten na het opstaan en dan nog eens 15 minuten net voor het slapengaan. Ook in de living doe je er goed aan om af en toe een raam of deur open te zetten.

6. Weg met stof

Stof zit helaas overal in huis, maar omdat het allergieën en astma kan veroorzaken en verergeren, is het belangrijk om je beddengoed wekelijks te vervangen, veel af te stoffen en ook regelmatig te stofzuigen. Je maakt het jezelf natuurlijk al makkelijker door minder open kasten en rekken in huis te halen, omdat die meer stof aantrekken en minder gemakkelijk schoon te houden zijn. Ook tapijten trekken veel stof aan. Vergeet zeker ook niet om je verwarming af en toe af te stoffen en de bladeren van je planten af te vegen.

7. Zet de verwarming wat lager

Onze voorouders hadden helemaal nog geen verwarming, dus zij wisten dat als het afkoelde ’s nachts, het tijd was om te slapen. Hun lichaam paste zich ook aan dit ritme aan; de lichaamstemperatuur daalde tijdens de slaap, en steeg weer naarmate het tijd was om op te staan. Ons lichaam doet dit nu nog steeds. Het kan daarom in de war raken als het nog warm is in huis. Je lichaam zal dan denken dat het nog geen tijd is om te slapen, waardoor je dan ook moeilijker in slaap zal geraken. Bovendien is leven in een koeler huis ook gewoon goed voor je algemene gezondheid en welzijn.

8. Vermijd al te chemische producten

Kuisen mag dan belangrijk zijn om de lucht in huis proper te houden, de producten die je ervoor gebruikt zijn echter ook een bron van kwaad. Agressieve schoonmaakmiddelen kunnen namelijk luchtwegklachten veroorzaken, net zoals bijvoorbeeld verf met oplosmiddelen en van die spuitbussen met een geurtje voor in het toilet. Producten op basis van plantaardige ingrediënten zijn daarom een gezonder alternatief.