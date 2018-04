Zo los je constipatie op volgens een maag-darmspecialist Goed Gevoel

12 april 2018

12 april 2018

Meer dan tien procent van de bevolking heeft last van constipatie. Wij vroegen aan Jan Tack, maag-darmspecialist in het Universitair Ziekenhuis van Leuven, wat je eraan kan doen.

Jan Tack, maag-darmspecialist in het Universitair Ziekenhuis van Leuven: "Een aantal dingen werken als je licht geconstipeerd bent. Zo kan een vezelrijk dieet raad bieden. Voedingsmiddelen waarin veel vezels zitten, zijn volkorenbrood, rauwkost, groenten en fruit. Die helpen in beperkte mate bij constipatie doordat ze de stoelgang zachter maken. Vezelrijke voedingsmiddelen werken wel alleen als de stoelgang effectief op gang komt. Als je veel vezels eet en ze raken niet goed uit de dikke darm, stapelen ze zich op en voel je je paradoxaal genoeg nog meer opgeblazen. Daarnaast bestaan er een aantal stimulerende stoffen die de darmen doen samentrekken. Die zitten in sommige voedingsmiddelen zoals rabarber en pruimen. Ook lichaamsbeweging kan soelaas bieden. Veel mensen hebben ook een minder goed ontwikkeld toiletritueel. 's Nachts liggen je darmen stil. Bij het wakker worden schieten ze op gang en na het ontbijt zou je eigenlijk de tijd moeten nemen om rustig naar het toilet te gaan. De meeste mensen hebben daar geen tijd voor, maar toch is het ritueel zeker het bekijken en inbouwen waard. 's Morgens ontbijten met een glas versgeperst fruitsap kan ook een gunstig effect hebben."

Als dat niet werkt, mag je constipatie volgens Tack gerust zelf wat proberen op te lossen met laxeermiddelen. "Vooral als het voor een korte periode is en als je weet hoe het komt. De meeste laxeermiddelen die je bij de apotheek vrij kan verkrijgen, zijn onschuldig. Op die geneesmiddelen staat dat ze niet geschikt zijn voor langdurig gebruik. Dat is niet omdat er nadelen verbonden zijn aan langdurig gebruik, maar omdat ze nooit langdurig bestudeerd zijn. Soms kan verstopping een eerste teken zijn van een ernstigere constipatie. Daarom is het belangrijk om het advies van een huisarts in te winnen als het een chronisch probleem is en je regelmatig iets moet innemen. Mensen die hun leven lang al last hebben van constipatie, geef ik vaak het advies om systematisch iets in te nemen. Dat zal heel wat comfort bieden. Als de stoelgang hard is, schrijf ik meestal ook een stoelgangverzachter zoals Forlax of Movicol voor. Die medicijnen maken de stoelgang wateriger, maar werken alleen als de lediging goed verloopt. Als die stoelgangverzachters zorgen voor een opgeblazen gevoel, geef ik Lansoÿl. Dat is een glijmiddel voor de darmen dat de transit bevordert zonder een opgeblazen gevoel te geven."

Met natuurlijke producten moet je daarentegen wel opletten volgens Tack. "Er zijn er die onschuldig zijn, maar sommige, die op kruiden gebaseerd zijn, zijn niet zo onschuldig. Ze kunnen op lange termijn de bezenuwing van de darmen beschadigen. Vaak wordt ook niet duidelijk aangegeven hoe de producten samengesteld zijn. In een kruidenmengsel is het moeilijk te achterhalen wat er nu precies in zit en hoe veilig het is. De werking lijkt erg op die van medicijnen. Ofwel trekken ze vocht aan naar de darmen, ofwel brengen ze de darmwerking op gang. Maar we hebben echte geneesmiddelen waarvan de veiligheid en kwaliteit meer gecontroleerd zijn en die zeker niet noodzakelijk duurder zijn. Mijn voorkeur gaat dus uit naar de geneesmiddelen die je kan krijgen bij de apotheek."