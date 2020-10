Zo leren de profs het: dit is hoe je moet vallen met een fiets LH

02 oktober 2020

17u07 0 Fit & Gezond Mauri Vansevenant, de 21-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step, viel in een regenachtige Waalse Pijl niet alleen op door bijna 200 kilometer alleen te rijden, ook maakte hij een Mauri Vansevenant, de 21-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step, viel in een regenachtige Waalse Pijl niet alleen op door bijna 200 kilometer alleen te rijden, ook maakte hij een stevige val tijdens een afdaling . Het leverde spectaculaire beelden op. Vansevenant kwam er gelukkig van af met enkele schrammen en kon gewoon verder rijden. Wij vroegen ons af hoe profs dat leren: hoe moet je nu juist vallen met een fiets?

Onderzoek van de Nederlandse organisatie Veiligheid.nl toont aan dat de kans op een zware blessure de helft kleiner is wanneer renners valvaardigheidstrainingen hebben gevolgd. Niet de valpartij zelf, maar juist de manier waarop je valt blijkt de oorzaak van veel ellende.

“Kantelen, wegrollen en duiken zijn nog geen ingeburgerde begrippen, legt fietsconsulent Michel Schoenmaker uit. “Er zijn sporten die onlosmakelijk met vallen verbonden zijn. Wie hoogspringt, komt ook weer neer. En als je bij judo omver wordt geworpen, zal je onvermijdelijk vallen. Bij wielrennen ligt dat anders”, legt hij uit aan Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie. De wielersport kan dus veel leren van echte valsporten.



“Eigenlijk draait het om pure biomechanica: je zwaartepunt verplaatsen en verlagen, je frontaal oppervlak verkleinen en snelheid handhaven. Allerlei zaken waardoor je bijvoorbeeld harder en stabieler door een bocht kunt”, legt Schoenmaker verder uit.

Kniepositie

Een bekend voorbeeld noemt Schoenmaker de ‘uitstekende knie’. “In bochten zie je vaak dat renners hun knie naar buiten steken, zoals een motorrijder. Dat heeft echter alleen zin als je snelheid in die bocht gelijk blijft of oploopt, zoals in een afdaling. Op het vlakke neemt je snelheid in een bocht juist af omdat je niet meer kunt trappen. Door je knie dan naar het frame te richten, breng je je zwaartepunt dicht boven je steunpunt en ga je stabieler door de bocht.”

Hoe jonger je het leert hoe beter. Tussen je zevende en twaalfde levensjaar ben je het best trainbaar als het gaat om technische handelingen. Je kan dus maar best je fietsgekke kind ook naar de judoles sturen.

Roltechniek

Ex-judocoach Jean-Marie Dedecker, die ooit valtraining gaf aan Jo Planckaert, kan beamen dat sommige breuken bij wielrenners te voorkomen zijn. “Vallen is iets dat je moet leren. De eerste reactie bij veel wielrenners is: hand uitsteken, maar dan breek je snel je pols. En je loopt snel een sleutelbeenbreuk door je op je zij te laten vallen.”

Daarom raadt Dedecker de zogenaamde roltechniek aan. “Je moet leren rollen en volledig ontspannen. Met de kin op de borst een bolletje maken. Dat is het principe van judo. In judo leer je vallen, zo komen de beoefenaars daar ongeschonden uit.”