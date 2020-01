Zo leer je makkelijk(er) op hoge hakken te lopen NA NT

13 januari 2020

12u54

Bron: Goed Gevoel, Today 4 Fit & Gezond Zaterdagavond gingen maar liefst 3 Miss België-kandidates tegen de vlakte tijdens het defilé in avondjurk én op hoge hakken. Ook Celine van Ouytsel (23) die een jaar lang het kroontje mag dragen struikelde over haar eigen voeten. Vlot het lopen op hoge hakken bij jou ook niet zo goed of krijg je er instant pijnlijke voeten van? Onze expert geeft je tips en tricks om het zo comfortabel mogelijk te houden op hoge hakken.

Wie mooi wil zijn, moet lijden. Al wie haar poezelige voetjes af en toe in een paar hoge hakken wurmt, zal vast en zeker al ondervonden hebben dat er heel wat waarheid in dat spreekwoord schuilt. Podoloog Tom Van Dijck legt uit waarom je favoriete paar pumps na een tijdje lijkt te veranderen in een marteltuig. “Om de impact van elke stap te dempen, hebben we een vetpad onder onze voorvoet zitten. Tijdens het lopen worden de botstukjes in die pad geduwd, waarna ze zich weer herstelt. Eigenlijk kan je het wat vergelijken met een brood- of pizzadeeg: als je daar met je vinger in duwt, laat je een afdruk achter die na een paar minuutjes opnieuw verdwijnt.” Maar ga je te veel in het deeg peuteren, dan blijven je vingers erin staan. Volgens de podoloog is dat wat er onder je voet gebeurt als je hakken draagt. “Als de hak van je schoen hoger is dan vier centimeter, valt je lichaamszwaartepunt naar voren toe. Daardoor verhoogt de druk op je voorvoet fel: met 75 procent, om precies te zijn. Door die extra belasting verschuift ons vetpad en stap je uiteindelijk op je botstukjes. Dat veroorzaakt de typische pijnklachten die dames na een avondje op hoge hakken voelen.”

Oefening baart kunst? Toch niet, aldus Tom Van Dijck. “Integendeel zelfs. Hoe meer je op hakken rondloopt, hoe vaker je druk uitoefent op je voorvoet en hoe meer je het vetpad beschadigt. Bijgevolg treedt de pijn sneller en heviger op.” Hoge hakken zijn dus niet de beste keuze voor je voet, maar kunnen wel af en toe. Als je tijdens het uitkiezen van je schoeisel het gezond verstand laat primeren tenminste. De podoloog: “Pumps of stiletto’s kunnen dan wel mooi zijn, je kan ze beter uit laten als je 8 uur per dag moet rechtstaan of een citytripje maakt. Wie een stevig feestje in het vooruitzicht heeft, doet er goed aan om een paar platte schoenen te voorzien als redmiddel. Als de druk op de botjes te groot wordt, loop je immers het risico op zenuwschade. Die uit zich in een branderige pijn die als een messteek door je voet lijkt te schieten of in een doof, tintelend gevoel. Een paar platte schoenen met stevige, dempende zool zal de druk wegnemen en het herstel bevorderen.”

Sleehak boven stiletto

Wie pijn wil voorkomen, moet in de eerste plaats naar de hakhoogte kijken. Hoe lager die is, hoe beter. Ook het type hak speelt een rol. Zo zal een stiletto je een pak sneller pijnlijke voeten geven dan een blokhak, omdat alle druk op één punt terechtkomt bij dergelijk schoeisel. Bij een wat dikkere hak wordt die beter verdeeld. Daarom is een sleehak de beste optie.

The higher the heel, the better the feel? Mentaal kan zo’n paar killerheels je misschien wel een boost geven, fysiek is het een heel ander verhaal. Het hoogteverschil tussen de achterzijde en de voorzijde van de schoen is immers de grote boosdoener. Gelukkig heeft de mode-industrie daar iets handigs op gevonden: de plateauzool. Tom Van Dijck: “Met zo’n plateautje overbrug je een deel van de hoogte. Bovendien zijn deze vaak wat op- of aflopend, waardoor de voet wat meer rolt tijdens het lopen en daardoor lichtjes ontlast wordt.”

Wie nog op zoek moet naar een paar hoge hakken, weet dus wat haar te doen staat: met een stevige hak en een plateauzool bespaar je jezelf heel wat leed. Dat je het best voor een schoen met een ronde tip of een sandaal kiest, is een ander advies dat de podoloog meegeeft. “Wanneer je stapt, wordt je voet zo’n 2 tot 5 millimeter groter. Is de schoen vooraan wat te puntig, dan duw je de tenen daar telkens tegen tijdens het lopen. Daardoor klem je de bal van je voet in, wat pijn kan opleveren. Bovendien loopt wie langdurig puntige schoenen draagt het risico op hamertenen, likdoorns en knobbels.”

Naast slim kiezen kan je de pijn ook verlichten. Door je tweede en derde teen samen te tapen bijvoorbeeld, of met een gelkussentje in je schoen. “Dat eerste trucje kan de stabiliteit verhogen en de zenuwinklemming uitschakelen, terwijl het tweede de druk op de voorvoet helpt verlichten. Let wel op: beide opties zijn jammer genoeg geen wondermiddeltjes.”

Gevonden: de ideale schoen

Of de schoenen van je dromen nu 50 of 250 euro kosten en een hakhoogte van vier dan wel 10 centimeter hebben, ze moeten volgens de podoloog aan 3 criteria voldoen. “Eerst en vooral moet het hielstuk of de ‘contrefort’ stevig genoeg zijn. Als je die helemaal bij elkaar kan knijpen of kan induwen, is dat niet het geval. Verder mag de schoen alleen aan de teenbox plooien als je hem in beide handen neemt. Schoenen die in het midden ‘breken’ wanneer je ze plooit, zijn te zwak en zullen niet genoeg stevigheid bieden. Tot slot houdt een goede schoen altijd zijn vorm als je hem torst. Een exemplaar dat je kan uitwringen als een dweil, kan je beter in het rek laten staan.”

Bye bye vallen en opstaan

Goed, nu je weet hoe je pijnlijke voeten kan vermijden is er nog de kunst van het te leren lopen op hoge hakken. Met deze tips moet het wél lukken.

1. Concentreer je op één stap per keer en neem kleine passen. Zo behoud je beter je evenwicht.

2. Zet eerst je hiel op de grond en daarna pas je tenen. Zodra het gewicht op de bal van je voet zit, breng je het best je gewicht naar voren alsof je op je tenen loopt.

3. Oefen thuis. Trek nieuwe hakken nooit voor het eerst aan als je naar buiten moet. Niet alleen leer je er beter op lopen door ze af en toe eens thuis aan te trekken, ook de onderkant zal een beetje slijten waardoor je minder snel uitglijdt. Beperk je daarbij niet tot wandelen alleen, maar probeer ook eens wat dansmoves of trappen op en af te lopen.

4. Oefen buitenshuis. Uiteraard is je vloer binnen niet te vergelijken met het asfalt of andere ondergronden buiten. Probeer daarom ook eerst al een aantal keren buiten te oefenen.

5. Neem de juiste houding aan. Hou je schouders naar achteren en je borst naar voren. Daardoor behoud je beter je evenwicht en lukt het stappen een pak vlotter. Beeld je in dat er een touwtje aan je hoofd hangt. Dat zorgt ervoor dat je nek lang blijft en je houding recht. Je blijft nog beter in balans als je je buikspieren een beetje opspant.

6. Hou een paar platte schoenen achter de hand als de kwelling je te veel wordt.