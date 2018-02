Zo kun je slapend slim worden

Malika Sevil

22 februari 2018

17u25

Bron: Het Parool 1 Fit & Gezond Chinees leren tijdens de slaap: sciencefiction of binnen handbereik? Onderzoekers van het Nederlandse Slaaplab denken het laatste, zo blijkt uit een recente studie waarin ze slapende proefpersonen woordjes Deens aanleerden.

Iedere eindexamenkandidaat droomt ervan: leren in je slaap. Een beetje slimmer worden terwijl je ligt te snurken. In het Nederlandse UvA Slaap- en Geheugenlab lijkt het te kunnen. In onderzoek met zestig proefpersonen is aangetoond dat slapende mensen 's nachts kunnen leren. Een paar woordjes Deens, maar toch. Geheugenimplantatie klinkt als sciencefiction, maar hier op de campus van het Roeterseiland geloven de onderzoekers er hartgrondig in dat het kan.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN