Zo kan je sporten en een veeleisende job toch combineren Jente Hautekeete

04 april 2018

17u04 0 Fit & Gezond Wanneer je een veeleisende job hebt, vind je vaak de tijd of motivatie niet om regelmatig te gaan sporten. Het is begrijpelijk dat je na een lange werkdag liever op een redelijk uur thuiskomt in plaats van nog een uur te veroteven in de fitness. Maar zoals je weet kan regelmatig sporten grote voordelen hebben voor je fysieke en mentale welzijn. Dankzij deze zeven tips van rekruteringsdeskundige Hays zal je van sporten makkelijker een prioriteit kunnen maken. Hoe druk je het ook hebt op je werk.

1. Sport op weg naar je werk

Woon je in de buurt van je werk? Top! Zet je wekker een beetje vroeger en trek je loopschoenen aan. Of met de fiets naar het werk is ook een oplossing. Woon je wat verder en ga je met de auto of het openbaar vervoer? Dan kan je wat verderop parkeren of een halte eerder afstappen. Zo kom je toch aan voldoende stappen.

2. Plan een tijdstip om te sporten en houd je eraan

In je beroepsleven geef je voorrang aan geplande vergaderingen of telefoontjes. Deze tactiek kan je ook gebruiken voor je work-outs: plan ze in! Een korte work-out van 30 minuten bijvoorbeeld. Je zult verbaasd zijn hoe vaak je het voor elkaar krijgt.

3. Vroege vogel = vroege work-out

Je kan wat vroeger opstaat om te sporten alvorens de drukte van de dag te trotseren. Maar voor sommigen is de gedachte aan een looptochtje om 5 uur ’s ochtends ondraaglijk. Het is niet iedereen gegeven, maar voor de vroege vogels onder ons kan dit extra uurtje ‘me-time’ een redder in nood zijn. Het perfecte moment om je endorfines hun ding te laten doen.

4. Stop met stilzitten

Het is verbazingwekkend hoeveel actiever je bent wanneer je bewust bezig bent met minder stil te zitten. Van werken aan een stabureau tot je stoel inruilen voor een fitnessbal of regelmatig even van achter je scherm komen om een wandelingetje te maken. Probeer elke kans om recht te staan aan te grijpen: als je ervoor zorgt dat je minder zit, zul je vanzelf meer bewegen.

5. Geen fitnesscentrum nodig

Soms is het niet de work-out zelf die veel tijd in beslag neemt. De rit naar het fitnesscentrum, je omkleden, de douche na het sporten en dan de eindelose rit naar huis: je verliest veel tijd voor iets dat eigenlijk maar een half uurtje duurt. Voor wie weinig tijd heeft, is thuis sporten een oplossing. Zet een trainings-dvd op of loop de frustratie van de dag eraf op de loopband.

6. Samen met je collega’s

Deelnemen aan een sportevenement voor het goede doel kan enorm motiverend zijn. Wanneer je ook je collega’s hierbij betrekt, zal je minder geneigd zijn om je terug te trekken. Bovendien kun je zelfs samen trainen tijdens de lunchpauze of na het werk.

7. Wandel zo vaak als je kunt

Wandelen is een van de beste vormen van lichaamsbeweging, doe dit dus zo vaak mogelijk. Er zijn tientallen manieren om meer te wandelen en minder te zitten tijdens je werkdag. Om er maar enkele te noemen:

• Neem altijd de trap, nooit de lift.

• Ga een collega in hetzelfde kantoor persoonlijk opzoeken in plaats van een e-mail te sturen.

• Wandel tijdens een conferencecall

• Druk documenten af op de printer die het verst van je bureau staat

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een manier om beweging te tracken of op te slaan. Noteer dus je dagelijkse stappen en activiteiten om jezelf een doel te stellen voor de volgende dag. Het kan enorm motiverend zijn om te zien dat je na een tijdje meer stappen doet.

Met zo veel mogelijkheden om snel en doeltreffend te bewegen – hoe veeleisend je job ook is- is er dus echt geen reden meer waarom zelfs de drukste persoon niet een paar minuutjes beweging kan inlassen. Lichaamsbeweging is bovendien veel meer dan gewoon fysiek in orde zijn: bewegen werkt therapeutisch en verscherpt je geest. Dus waar wacht je nog op?