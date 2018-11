Zo kan je een verkoudheid voorkomen Valérie Wauters

10 november 2018

09u58

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Met de herfst is ook het snotterseizoen gestart. Voor je het weet zijn verschillende collega’s en vrienden geveld door een verkoudheid en zit ook jij met een vervelend hoestje. Absoluut geen zin om ook snipverkouden te worden? Kruip dan stante pede in je bed.

Want zo makkelijk kan het zijn. Volgens een studie gepubliceerd in het toepasselijk genaamde magazine ‘Sleep’ zijn de bacteriën die een verkoudheid kunnen veroorzaken alomtegenwoordig. Maar wat meer is: wie onvoldoende slaapt blijkt eens zo veel kans te maken om ook effectief ziek te worden door de vieze beestjes.

Wie gemiddeld vijf à zes uur per dag slaapt heeft vier keer zoveel kans om verkouden te worden als wie minstens zeven uur per nacht slaapt. De reden daarvoor is simpel: hoe meer uitgerust je bent, hoe makkelijker je het je lichaam maakt om vervelende bacteriën te bestrijden. De volgende keer dat er een collega vol overgave in je gezicht niest, weet je dus wat je ’s avonds te doen staat!

