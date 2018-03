Zo haalt u de finish in de 10 Miles: Lieven Maesschalk stelde een trainingsschema samen Inge Stiers

17 maart 2018

11u00 1 Fit & Gezond Op 22 april wordt in Antwerpen weer de 10 Miles gelopen. Wie wil meedoen, heeft nog ruim vier weken om zich voor te bereiden. Maar hoe begin je daar nu aan? Lieven Maesschalck stelde twee trainingsschema’s op, eentje voor recreanten en eentje voor gevorderden. Succes!

Schema voor recreanten

Dit is een schema voor lopers die enkel trainen om de 10 Miles op een gezonde manier uit te lopen. In vier weken tijd kan je niet van 0 naar 16 km gaan, dus enige maanden loopervaring is wel vereist. Met slechts één keer per week te lopen, kom je er niet, twee keer is ook nog weinig, tenzij je er een alternatieve sport bij doet, zoals crosstrainen, fietsen of mountainbiken. Driemaal per week een rondje lopen is echter ideaal. En wandelen is ook trainen. Je mag dus gerust eventjes wandelen als je het moeilijk krijgt tijdens de training. En dat geldt ook voor de 10 Miles! Meestal is een wandelpauze van 2 à 3 minuten voldoende.

Het is ook niet onbelangrijk om de langste training in tijd trager te lopen dan de andere trainingen. Kom je thuis na een lange loopsessie en denk je dat het tempo te laag was, dan heb je goed gelopen. Op het einde loop je ook minder, zodat je spieren goed gerecupereerd zijn voor de dag zelf.

