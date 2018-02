Zo groot is de kans op een dodelijke trombose door de anticonceptiepil Nina Dillen

16 februari 2018

15u13 0 Fit & Gezond In Groot-Brittannië overleed vorige maand de 23-jarige Charlotte Foster, vermoedelijk door een bloedklonter die veroorzaakt werd omdat ze de anticonceptiepil nam. De pil blijft nog steeds één van de populairste middelen om zwangerschap te voorkomen, maar hoe hoog is het risico op zo'n bloedklonter? We vroegen het aan professor en gynaecoloog Hendrik Cammu.

Of de doodsoorzaak van Charlotte Foster effectief haar anticonceptiepil was, moet nog onderzocht worden. Maar er bestaat wel degelijk zoiets als een trombose of bloedklonter die veroorzaakt wordt door de pil. "Die kans op een fatale trombose is er inderdaad," legt gynaecoloog en arts Hendrik Cammu uit. "Maar je moet dat in zijn statistische context plaatsen. Dit ene individuele geval is nu één uitzonderlijk voorbeeld, want de kans dat je als vrouw die de pil neemt een dodelijke trombose krijgt, ligt gemiddeld ergens op 3 à 6 vrouwen per 10.000. Het risico is het grootste in de eerste twee jaren dat je met de pil ben gestart."

Oude versus nieuwe pillen

"Die 3 à 6 per 10.000 is een gemiddelde, want hoe hoog je risico ligt, hangt ook nog af van het type pil dat je neemt. De oudste, goedkoopste anticonceptiepillen van de eerste generatie zijn over het algemeen het veiligste. Heb je een nieuwere pil, dan neemt die kans toe naar 6 à 12 vrouwen per 10.000. Die pillen zijn scheikundig anders samengesteld waardoor de kans iets verhoogt, maar het blijft een laag risico. Daarenboven is het nog veel zeldzamer om effectief te sterven aan zo'n bloedklonter. Per jaar zal van 150.000 vrouwen die de pil nemen gedurende één jaar, daar eentje door sterven. Natuurlijk is dat nog altijd te veel, zeker omdat het over jonge vrouwen gaat. Maar het plaatst wel één en ander in perspectief."

Per jaar zal van 150.000 vrouwen die de pil nemen, daar eentje door sterven. Gynaecoloog Hendrik Cammu

Risicofactoren

Een reden om over te schakelen op andere anticonceptiva? Niet noodzakelijk, legt dokter Cammu uit. "Ik zal enkel nooit de pil voorschrijven aan vrouwen bij wie trombose vaak voorkomt in de familie. Genetische aanleg maakt het risico groter en daar hou je beter rekening mee. Maar die erfelijke aandoening is niet zo dik bezaaid." Vaak wordt ook gewaarschuwd voor een verhoogd risico als je rookt of zwaarlijvig bent en de pil neemt, maar dat nuanceert de gynaecoloog: "Roken en obesitas verhogen hoe dan ook het risico op een trombose, dat is bij mensen die geen pil nemen ook zo. Maar stel dat een vrouw 35 is, obees én rookt, dan zal ik haar geen pil voorschrijven. Er zijn dan al drie factoren die het risico verhogen - leeftijd, obesitas en roken - en dan wil je er geen vierde aan toevoegen."

Alternatieve anticonceptiva

Wil je echt helemaal op zeker spelen en geen risico lopen op trombose, dan kies je best voor een spiraal. "Bij spiralen is er geen trombosegevaar," legt dokter Cammu uit. "Maar ook bij andere anticonceptiemiddelen zoals de vaginale ring of een pleister is er een risico op trombose. Om het gevaar op een trombose door anticonceptiva nog even meer te nuanceren: de kans op een bloedklonter bij zwangerschap is nog veel groter dan bij het nemen van de pil." Geen enkele reden dus om argwanend naar die strip pillen te beginnen kijken. Niet helemaal gerustgesteld? Vraag dan raad aan je arts of gynaecoloog.