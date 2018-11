Zo geraak je voor eens en voor altijd verlost van een droge hoofdhuid en schilfertjes Liesbeth De Corte

08 november 2018

Nu de herfst gearriveerd is en de winter met rasse schreden dichterbij komt, zitten veel mensen met de handen in het haar. Letterlijk dan, want de droge lucht en verwarming binnenshuis kunnen een droge hoofdhuid - en dus ook jeuk en roos - veroorzaken. Niet getreurd: dermatoloog Dominic Burg deelt een stappenplan dat komaf maakt met het euvel.

Stap 1: Wat is de oorzaak?

Er is niets gênanter dan een hele dag rondlopen met iets wat lijkt op kleine, witte sneeuwvlokken op je schouders. Om er vanaf te geraken, moet je eerst uitpluizen wat er juist aan de hand is. Kijk eerst eens naar je huidtype. Heb je een droge huid? Dat kan al veel verklaren.

Het kan evengoed zijn dat je hoofdhuid droger wordt door de menopauze, het gebruik van een nieuwe shampoo of een te hoge temperatuur van je haardroger of krultang. Al speelt het weer ook een belangrijke rol. “Winterweer en de verwarming maken de lucht droog”, vertelt Burg. “Dit kan je huid uitdrogen en een geïrriteerde hoofdhuid, jeuk en schilfertjes veroorzaken.”

Stap 2: Bekijk het etiket van je shampoo

Volgens Burg laat je producten die bomvol sulfaten zitten best in het badkamerkastje staan. Sulfaten zijn de schuimende stofjes die je haarlokken schoonmaken en vet verwijderen, zoals Sodium Laureth Sulfaat, Sodium Lauryl Sulfaat, Ammonium Laureth Sulfaat en Ammonium Lauryl Sulfaat. Het nadeel? Ze maken je haar broos, je hoofdhuid gaat er van uitdrogen.

Een beter alternatief, zegt Burg, zijn natuurlijke shampoos, oliën en verzorgingsproducten. Supplementen als lavendel of rozemarijn zijn een leuk extraatje, want ze boosten de gezondheid van je hoofdhuid.

Stap 3: Was je haar niet té veel

Je hoofdhuid is een broeihaard van goede en slechte bacteriën. “De goede microben houden de pH-waarde van je hoofdhuid in balans en beschermen je tegen de zogezegde slechteriken”, legt de dermatoloog uit. Hij raadt daarom aan om je haar maximum twee à drie keer per week te wassen. Té veel douchebeurten brengen de bacteriën immers uit balans, waardoor gist en schimmel vrij spel krijgen en jij na een tijdje last hebt van roos.

Stap 4: Stop met scrubben

Wanneer je lokken een spoor van schilfertjes achterlaten, is het verleidelijk om je haar proper te willen schrobben. Toch is zo’n scrubbeurt geen goed idee. “Sommige scrubs kunnen net meer irritatie veroorzaken, waardoor je hoofdhuid nog droger wordt”, waarschuwt Burg. Wil je de schilfers toch per se wegkrijgen? Gebruik dan een scrub met hydraterende ingrediënten. Nog beter is het om je hoofd te hydrateren met een verzorgende olie.

Stap 5: Wees zuinig met je conditioner

Is conditioner jouw partner in crime voor stralende, gezonde lokken? Dan hebben we slecht nieuws, want het kan ook de schuldige zijn van je droge hoofdhuid. Zéker als de conditioner bomvol siliconen zit. Gebruik daarom een niet te zware conditioner, smeer hem niet te rijkelijk en breng hem enkel aan op de puntjes.

Stap 6: Breng een bezoekje aan de dermatoloog

Nu spreekt Burg voor zijn eigen winkel, maar als je een hele tijd last hebt van jeuk en roos, kan het ook zijn dat er iets anders aan de hand is. “Schilfers en een droge huid kunnen ook veroorzaakt worden door eczema of psoriasis. Als je ook last hebt van andere symptomen, zoals haarverlies of rode, pijnlijke plekjes, is het tijd om aan te kloppen bij een dermatoloog.”

