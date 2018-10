Zo desinfecteer je je telefoon tijdens het griepseizoen Valérie Wauters

23 oktober 2018

15u03

We hebben slecht nieuws over je telefoon: hij is namelijk wal-ge-lijk. Doordat we hem constant aanraken, zit hij onder de bacteriën. En die kun je natuurlijk missen wanneer je van plan bent de herfst en winter gezond door te komen. Tijd voor een actieplan!

“Je telefoon is een van de walgelijkste dingen die je elke dag vasthebt” , zegt microbioloog Charles Gerba. “Uit een studie die gedaan werd in 2017 blijkt immers dat er op het gemiddelde smartphonescherm haast 10 keer zoveel bacteriën zitten als op een toiletbril. Bovendien reinigen we maar zelden de buitenkant van onze telefoon, waardoor er zich steeds meer bacteriën verzamelen.”

Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat je smartphone zowel in aanraking komt met je gezicht als je handen. De ideale manier dus om vieze beestjes in een vlotte beweging van de ene plek naar de andere over te brengen. Met alle nare gevolgen van dien. Denk: verkoudheden, griep of andere vieze ziektes.

Gelukkiger is het makkelijker dan je denkt om je telefoon te desinfecteren. Gerba raadt aan om dat elke dag te doen, of meermaals per dag, wanneer je je smartphone ook regelmatig aan je vrienden doorgeeft. Dat desinfecteren doe je trouwens best op één van volgende manieren.

1. Microvezeldoekjes

Veruit de makkelijkste manier om je telefoon even snel schoon te maken is door hem af te vegen met een microvezeldoekje. Wrijf vlug even over je scherm, en je telefoon is weer een beetje schoner dan ervoor.

2. Alcohol en water

Microvezeldoekjes mogen dan wel goed zijn om tussentijds even snel schoon te maken, maar voor een grondige schoonmaakbeurt heb je iets straffers nodig. Mix alcohol (het type om mee schoon te maken, niet het soort dat je drinkt) met water (de verhouding 60% alcohol - 40% water is ideaal). Maak vervolgens een hoekje van een microvezeldoekje hiermee lichtjes vochtig. Wrijf je scherm en de achterkant van je telefoon schoon en droog vervolgens af met de droge kant van je microvezeldoek. Spuit het alcoholmengsel nooit rechtstreeks op je telefoon, want dit kan hem natuurlijk beschadigen.