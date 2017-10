Zo blijf je ook achter je bureau in beweging, zonder dat je collega's het doorhebben Sophie Vereycken

Fit & Gezond Zitten is al lang niet meer het nieuwe roken, want ondertussen weet quasi iedereen hoe slecht het is. En toch nemen we iedere dag weer braaf plaats op onze bureaustoel, klaar voor een nieuwe werkdag en een nieuwe aanslag op ons lichaam. Al kan je de schade met deze oefeningen gelukkig wel wat beperken (en dat zonder dat je overbuur iets doorheeft, beloofd).

Stap 1: houding

De eerste is een hele simpele: zorg dat je mooi recht zit. De hele dag op je achterste doorbrengen is zo al slecht voor je lichaam, laat staan wanneer je ook nog eens in een verkeerde houding zit. De positie waar je in zou moeten zitten, wordt ook wel 90-90-90 genoemd: je voeten rusten plat op de vloer of een voetensteuntje, je knieën én je heupen in een hoek van 90 graden. Zorg dat je onderrug tegen de rugleuning rust, om zo je rug zo weinig mogelijk te belasten. Je stoel zorgt er namelijk voor dat ook de rest van je rug mooi recht blijft, zodat je niet voorover gaat leunen, wat hoofd- en nekpijn kan veroorzaken.

Stap 2: oefeningen

Het goede nieuws aan een bureau: niemand die ziet wat eronder gebeurt. Dus je kan prima aan je benen en billen werken zonder dat iemand ook maar iets vermoedt.



* Zorg dat je rechtop zit in je stoel, til één been op, parallel met de grond. Hou twee tellen vast, en til het vervolgens zo hoog op als je kan. Hou opnieuw twee tellen vast en herhaal met het volgende been. Dit doe je zo'n 15 keer.*



* Klaar voor meer? Til nu beide benen op, en hou dit een vijftal seconden vast. Laat je benen zachtjes zakken, zonder dat je voeten de grond raken. Herhaal dit 15 keer.



* Neem er een flesje water bij en klem het tussen je dijen. Klem het 10 seconden lang zo hard mogelijk vast, vervolgens laat je even los. Herhaal dit 15 keer.



* Til opnieuw beide benen van de grond, strek je tenen uit naar voren. Vervolgens trek je je tenen naar je toe, richting je knieën. Blijf zo lang mogen uitstrekken en terug naar je toe trekken, totdat je je benen voelt branden.



* Til beide benen nogmaals van de grond, maar niet te hoog. Je voeten mogen de vloer net niet raken. Vervolgens tik je zo snel mogelijk afwisselend de grond. Bekijk het beetje als lopen, maar dan zonder vooruit te gaan.



* Branden je billen nog niet hard genoeg? Dan kan je deze laatste oefening nog proberen: span je bilspieren enkele seconden zo hard mogelijk aan, laat vervolgens weer los, en blijf dit een tijd lang herhalen. Hallo, Kim Kardashian kont.