Zo bescherm je je kind tegen de zon

08 juni 2018

11u48

De Stichting tegen Kanker vraagt hulp aan gemeentebesturen om meer schaduwplekken te voorzien op speelplaatsen en in parken. Zo verlaagt het risico op huidkanker bij kinderen sterk. Want een kind dat vijf keer fel verbrandt, heeft meer kans om later huidkanker te krijgen. Wat zijn de beste tips om je kind te beschermen tegen de zon?

Schaduw is de beste beschermer. Vooral op de middag, tussen 12 en 15 uur, speelt je kind beter niet in de vlakke zon. Een tip: wanneer je schaduw kleiner is dan jezelf, zoek je best de schaduw op. Dan brandt de zon het felst.

Smeren, smeren, smeren

Om er zeker van te zijn dat je kind niet verbrandt, is het belangrijk om je zoon/dochter om de twee uur in te smeren met een waterproof zonnecrème van factor dertig of hoger. Insmeren doe je best een halfuur voor je naar buiten gaat. Dermatoloog en huidkankerexpert Thomas Maselis raadt aan om rijkelijk te smeren.

Gebruik je gezond verstand als je in de zon zit Thomas Maselis, dermatoloog en huidkankerexpert

Beschermende kledij

Behalve zonnecrème, kan ook kledij voor bescherming zorgen. Een zonnebril (die voldoet aan de Europese normen), een pet of hoedje en een droog t-shirt zijn een goed idee. Je zoon of dochter een witte t-shirt laten dragen in het zwembad, is gevaarlijk. "Wit laat het UV-licht door, en als de stof nat is, wordt de bescherming ervan gereduceerd tot factor vijf. Een zwarte t-shirt is warmer, maar beschermt ook veel beter omdat die het UV-licht blokkeert", zegt Maselis aan VTM NIEUWS.

Geef zelf het goede voorbeeld

Als kinderen zien dat hun ouders niet zonnebaden, zich altijd insmeren met zonnecrème en vaak in de schaduw zitten, is het waarschijnlijker dat ze die dingen zelf ook gaan doen.

Water of sneeuw? Let op!

Reflecterende oppervlakken zijn gevaarlijk. In de omgeving van water, op het strand of in sneeuwgebieden ben je beter voorzichtig. Daar is extra bescherming nodig. Ook onder een parasol op het strand kan je verbranden, omdat het zonlicht via het zand naar boven gereflecteerd wordt. Bij gras en beton gebeurt die weerkaatsing niet.

Maselis besluit met een laatste tip: "Gebruik je gezond verstand als je in de zon zit."