Zo bescherm je je baby of peuter tegen de hittegolf: “Wees alert voor tekenen van uitdroging”

12u05 0 Fit & Gezond Het is al lastig om zelf het hoofd koel te houden tijdens een hittegolf, laat staan dat je je dan nog over je baby of peuter moet ontfermen. Hoe vermijd je dat het kleintje het onaangenaam warm krijgt, hoe houd je het gehydrateerd en hoe bescherm je het tegen uv-stralen? Alle must-do’s op een rijtje.

Een jong kind is extra gevoelig voor een hittegolf: zijn huidje is minder bestand tegen de zon, het raakt sneller uitgedroogd en loopt op erg warme dagen gevaar voor hittestress. Samen met Kind & Gezin lijsten we alle voorzorgen op die je voor je kleintje moet treffen.

Houd het koel

Basisregel: houd je kindje zo veel mogelijk in de schaduw. Zeker blonde of roodharige kindjes, die zijn extra kwetsbaar. Ga je wandelen, zet dan een parasol op de buggy. Een kap of een (lichte) doek over de kinderwagen is geen goed idee, want dat doet de temperatuur in de buggy snel stijgen. Blijf op het heetst van de dag, tussen 11u en 16u, gewoon binnen. Dan zijn de zonnestralen het sterkst.

Weg met de auto? Rijd tijdens de koelere uren van de dag en zorg voor zonneschermen op de ramen

Hopelijk spreekt dit voor zich, maar laat je kindje nooit alleen achter in de wagen. De temperaturen kunnen heel snel oplopen. Moet je je toch verplaatsen? Leg dan ruim voor je vertrekt een lichtgekleurde handdoek op het kinderzitje, zodat het niet te warm krijgt. Rijd bij voorkeur tijdens de koelere uren van de dag, zo laat of vroeg mogelijk. Laat je kindje voldoende drinken onderweg en zet de airco aan, maar maak het niet veel frisser dan de buitentemperatuur. Zonneschermen op de ramen zijn aangeraden en een wandelpauze om de twee uur, in de schaduw, ook. Ondertussen kan je de wagen verluchten.

Qua kleding is een petje of hoedje een must. Neem eentje met een brede rand dat de ogen van je kind ook beschermt. Verder is lichte, katoenen kleding de beste optie. Trek nooit het hemdje of T-shirt van je koter uit: het werkt als een zonnefilter. En met een goede zonnebril (met UV-filter!) ziet je kleintje er hip uit, maar zijn z’n erg kwetsbare ogen ook beschermd. Koop een exemplaar met een CE-kenteken en check het cijfer dat erbij staat, dat geeft de categorie van bescherming aan. Een categorie 2-zonnebril is geschikt voor onze Belgische zon, op het strand is een brilletje van categorie 3 een goed idee.

Airco in de kinderkamer kan, maar let op dat het er niet meer dan een paar graden frisser is dan buiten

Thuis moet je opletten met materialen als rubberen tegels, speelmatten, stenen of zand. Die stoffen kunnen erg warm worden en zo kan je kindje brandwonden oplopen. Zorg daarnaast dat de slaapruimte van je kleintje fris blijft, maar vermijd tocht. Leg het te slapen in een dun slaapzakje, extra toedekken hoeft niet. Airco in de kamer kan, maar stel die maar een paar graden lager in dan de buitentemperatuur. Je kindje moet op een warme dag in elk geval voldoende rust krijgen en doet beter geen lichamelijke inspanningen.

Zorg ook voor genoeg afkoeling voor je kleintje. Dat kan met een frisse douche, een badje, een plons in het zwembad of een waterspray. Nog leuke ideeën: maak zijn knuffeldoekje licht vochtig of laat hem in je bijzijn met ijsblokjes spelen.

Eten en drinken

Een baby jonger dan zes maanden mag je niks anders dan moedermelk of flesvoeding geven. Op warme dagen mag je hem wel extra laten drinken als hij daarom vraagt. Borstvoeding mag je zelfs elk uur bijgeven (maar doe dat niet als de baby niet aangeeft dat dat nodig is). Zorg dan wel dat je zelf genoeg drinkt doorheen de dag om niet uitgedroogd te raken.

Geef je kindje extra water of ongezoete babythee, fruit- of groentesap. Gezoete dranken zijn een no-go

Is je baby of peuter ouder dan zes maanden, dan kan je het extra water geven, bij voorkeur plat mineraalwater. Babythee zonder toegevoegde suiker of honing, vers, ongezoet fruitsap of kant-en-klaar babyfruitsap, vers groentesap of bouillon kan ter afwisseling ook. Gezoete dranken zijn een no-go. Geef je nog borstvoeding, dan geef je je kleintje best niet te veel andere dranken, dat kan namelijk je melkproductie doen afnemen. De vaste voeding voor je kleintje kan je op warme dagen ook aanpassen: hoe lichter verteerbaar, hoe beter.

Houd daarnaast goed in de gaten of je baby of peuter niet gedehydrateerd is. Merk je dat je kleintje een droge mond, ingevallen ogen en/of een ingezonken fontanel heeft? Blijft het huilen om een flesje? Plast het minder, zijn z’n pampers droger dan normaal of is zijn urine donkergeel? Dan kan je kindje gedehydrateerd zijn en moet je het extra vloeistoffen geven. Als je baby of peuter braakt of diarree heeft, moet je een dokter contacteren. Die kan nagaan of je kindje genoeg vocht binnenhoudt en niet aan het uitdrogen is.

Zonnebescherming

Smeer je kindje rijkelijk in met een zonnebescherming van minimum factor 50 en neem ook alle snel vergeten plekjes mee

De huid van jonge kindjes is erg kwetsbaar en gevoelig voor uv-stralen. Plus, ze herstelt zich na zonneschade minder goed dan de huid van een volwassene. Smeer je kindje dus goed in met zonnecrème, ook als het in de schaduw zit. Dat mag al meteen na de geboorte. Gebruik wel een mild en hypoallergeen product, met een hoge beschermingsfactor tegen UVA- en UVB-stralen, bij voorkeur minimum factor 50. Smeer je kindje rijkelijk in twintig minuten voor het de zon in gaat, herhaal regelmatig en neem zeker de oren, handen, jukbeenderen en andere snel vergeten plekjes mee.

Hittestress

Een kindje dat rusteloos of prikkelbaar is, het erg warm heeft of klaagt van krampen in zijn buik, armen of benen kan aan een hitteslag of hittestress lijden. Lijkt het uitgeput, zweet het veel, is het extra zwak of vermoeid of klaagt het over hoofdpijn of duizeligheid? Dan moet je je kleintje uit de zon halen, helpen af te koelen, iets te drinken geven en in ernstigere gevallen een arts contacteren.

Nog meer tips vind je op de website van Kind & Gezin.

