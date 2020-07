MIJNGEZONDHEID.BE Gesponsorde inhoud Zo beheer jij zelf je gezondheid(sgegevens)! Aangeboden door mijngezondheid.be

13 juli 2020

Ben jij al geregistreerd als orgaandonor? Vanaf nu kan dat heel eenvoudig met enkele muisklikken via www.mijngezondheid.be! Maar wist je dat je via de website ook je medisch dossier kan raadplegen en toegang hebt tot allerlei betrouwbare gezondheidsinformatie? Vijf redenen waarom dit online gezondheidsportaal jouw bezoek meer waard is.

Je hebt toegang tot je medische informatie

Via Mijngezondheid raadpleeg je heel eenvoudig je medisch dossier bij de huisarts. Je vindt er jouw basisgegevens en die van je contactpersoon terug, informatie over risicofactoren als allergieën en een overzicht van je medische voorgeschiedenis en je actuele gezondheidssituatie. Ook je medische gegevens die in het ziekenhuis worden geregistreerd, vind je terug via het portaal. Je hebt bijvoorbeeld toegang tot resultaten van laboratoriumonderzoeken en je kan je medische beelden (bijv. MR-scans en röntgenfoto’s) bekijken.

Je bepaalt zelf wie toegang heeft tot jouw gezondheidsgegevens

Via de rubriek ‘Toegangsbeheer’ kan je zelf bepalen welke zorgverleners toegang hebben tot je gezondheidsgegevens en welke niet. Je kan ook aangeven over zorgverleners je medische gegevens met elkaar mogen uitwisselen. Dankzij de uitwisseling van die informatie hebben zorgverleners toegang tot je meest recente gezondheidsgegevens en krijg jij de best mogelijke zorg.

Binnen enkele muisklikken word je orgaandonor

Sinds 1 juli kan je via de website zelf registreren of je orgaandonor wil worden na overlijden. Levens redden was op die manier nog nooit zo simpel. Je meldt je aan met je eID of via itsme® en met enkele muisklikken kan je aangeven of je je organen of ander lichaamsmateriaal wel of niet wil afstaan na je dood. Je kan je ook registreren om bloed, plasma of bloedplaatjes te doneren. En je kan mandaten geven aan familieleden of vrienden om bepaalde zorgtaken voor jou uit te voeren als je dat zelf niet meer kan.

Je kan alle informatie over je medicatie en vaccins terugvinden

Mijngezondheid biedt je de mogelijkheid om je geneesmiddelengebruik gedetailleerd op te volgen. Zo krijg je een overzicht van de medicatie die je neemt en van de openstaande voorschriften voor geneesmiddelen die je nog niet hebt opgehaald bij de apothekers. Openstaande voorschriften die je niet meer zal ophalen, kan je verwijderen. Via het portaal kan je eventuele bijwerkingen van een geneesmiddel melden. En je vindt er een handig overzicht terug van de vaccins die je al kreeg.

Mijngezondheid wijst je de weg naar betrouwbare bronnen over gezondheid

Over gezondheid circuleert enorm veel informatie op het internet. Daar zit veel goede maar ook veel onbetrouwbare info tussen. Mijngezondheid wijst je de weg naar betrouwbare bronnen. Je vindt er bijvoorbeeld een website terug die medisch-wetenschappelijke informatie op een begrijpbare manier uitlegt. Maar Mijngezondheid wijst je ook de weg naar websites van patiënten-en lotgenotenverenigingen, naar een platform dat betrouwbare medische apps aanbiedt, naar uitleg over de Nutri-Score, naar adviezen om het werk op een goede manier te hervatten na een langdurige ziekte, enzovoort.

Wil je zelf ook graag je gezondheidsgegevens beheren? Aarzel dan niet en neem een kijkje op www.mijngezondheid.be .