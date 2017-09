Zitten er giftige stoffen in thee? KM

Zelfgemaakte kruidenthees, maar ook groene, zwarte, kamille-, munt- en rooibosthee zouden natuurlijke gifstoffen bevatten volgens een onderzoek van het Duitse BfR en het Europese EFSA, twee organisaties die waken over de voedselveiligheid. Maar hoe erg is dat?

"De giftige stoffen die in thee, maar ook in andere producten zoals honing zitten, zijn pyrrolizidine- alkaloïden, kortweg PA's", sust toxicoloog Jan Tytgat. "Dit zijn geen door de mens gemaakte pesticiden, maar ze komen voor in planten in de natuur." Het gaat hier niet om zeldzaam groen, maar om gewone kruiden en planten die je zelfs in de berm langs de weg kan vinden zoals slangenkruid, jakobskruiskruid, klein kruiskruid en bezemkruiskruid. "De ongerustheid over de PA's geproduceerd door planten, is vooral ontstaan na verschillende grootschalige studies over honing. Daaruit is gebleken dat er zowel op korte als lange termijn gevolgen voor de gezondheid kunnen zijn als men te hoge concentraties PA's binnenkrijgt. PA's zijn toxisch voor de genen waardoor ze een verhoogd risico op kanker kunnen veroorzaken. Maar ze hebben ook nadelige effecten op de lever en de longen", legt Tytgat uit.



Kinderen zijn er meer vatbaar voor dan volwassenen. Het is dan ook voor kinderen dat men zich zorgen maakt bij een te hoge blootstelling aan PA's. Jan Tytgat: "Enkele jaren geleden is er een jongetje van vijf jaar oud gestorven nadat hij in enkele dagen tijd hoge concentraties PA's had binnengekregen. De Europese dienst voor de voedselveiligheid EFSA heeft dan ook een drempelwaarde opgelegd van de hoeveelheid PA's die niet overschreden mag worden. Maar dat cijfer ligt zo hoog dat bij normaal theeverbruik die drempel nooit gehaald wordt. Zeker toch niet voor volwassenen. Bij kinderen is het wat anders omdat zij een veel lager lichaamsgewicht hebben. Kinderen die twee keer per dag honing zouden eten bijvoorbeeld lopen een verhoogd risico."



Variëren

Al wil dat niet zeggen dat volwassenen zomaar hun gang kunnen gaan. Tytgat: "Zoals bij alles, is het ook bij thee aangewezen om te variëren en andere dranken te consumeren. Alleen maar zelfgemaakte thees drinken met kruiden die je in het wild plukt, is geen aanrader. Door variatie 'verdunt' de blootstelling aan PA's zodat je geen verhoogd risico op kanker of leverproblemen oploopt." Stoppen met het drinken van thee is niet nodig. "Drie à vier kopjes thee per dag kunnen zeker zonder risico", bevestigt Evelyne Verhaeghe van theewinkel Javana. "Het is zoals met veel dingen in het leven: alles met mate! Thee is absoluut gezond voor ons lichaam. Maar bij extreem verbruik kan zelfs iets goeds slecht voor ons worden."