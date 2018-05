Zit in deze houding achter je bureau en je krijgt direct meer energie TVM

09 mei 2018

10u12

Bron: Time 1 Fit & Gezond Dat we allemaal te veel en te lang op ons derrière zitten, weet je ondertussen al. Maar wist je dat ook de houding waarin je zit een grote rol speelt? De hele dag in een voorover gebogen houding werken, vergroot namelijk de kans op depressies, zorgt ervoor dat je gestresseerd raakt en het werkt ook averechts op je humeur.

“We zijn aan het evolueren naar een voorovergebogen maatschappij – we rijden voorovergebogen, wandelen in die houding, werken zo en we hangen ook nog eens de hele dag zo boven onze smartphone,” vertelt William Smith, een fysioloog uit New Jersey en auteur van het boek ‘Exercises for Perfect Posture’.

Niet alleen kun je daar klachten van krijgen aan je nek, rug en schouders, verschillende studies suggereren ook dat een slechte houding kan leiden tot klinische depressies, angststoornissen en op korte termijn een gebrek aan energie en een slecht humeur. Uit een studie, die vorig jaar werd gepubliceerd in de Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, bleek nog dat mensen met een milde depressie zich bijvoorbeeld instant alerter en beter voelen door in een juiste houding achter hun bureau te zitten.

Een ander onderzoek, gepubliceerd in Biofeedback, kwam tot ongeveer dezelfde conclusie. Deelnemers die in een slechte houding wandelden, voelden zich slechter in hun vel. Wanneer ze een juiste houding aannamen, keken ze positiever naar de wereld en hun energieniveau ging ook de hoogte in.

Zelfvertrouwen

Nog een voordeel van een goede houding: het geeft een boost aan je zelfvertrouwen. Een studie in Health Psychology ontdekte dat mensen die zich gestresseerd en onzeker voelen, daar verandering in kunnen brengen door simpelweg rechtop te gaan zitten. Door niet voorover gebogen te hangen, kom je trouwens ook krachtiger en zekerder over naar de buitenwereld toe.

Wat is een goede houding?

Allemaal goed en wel, maar is een goede houding dan gewoon rechtop zitten en wandelen? Absoluut, veel meer is er niet aan. Hou je rug recht en leun niet naar voor. Als je op een laptop werkt, zet je die best op een verhoogje zodat het beeld op ooghoogte komt. Stel je bureaustoel ook zo in dat je benen een hoek van 90 graden vormen als je voeten op de grond komen.