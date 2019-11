Zit er na een douche water in je oor? Schud dan vooral niet met je hoofd LDC

25 november 2019

13u03 0 Fit & Gezond Eens goed van links naar rechts schudden met het hoofd. We doen het allemaal als er na een zwempartij of douche wat water in de oren blijft zitten. Maar blijkbaar is dat geen goed idee. Amerikaanse wetenschappers waarschuwen dat het zelfs breinschade kan veroorzaken bij kleine kinderen.

Volgens onderzoekers van de Cornell-universiteit en Virginia Tech is het ongezond als er water in het oorkanaal blijft zitten. Dat zou onder meer infecties kunnen veroorzaken. Maar het is nog veel slechter om je hoofd heen en weer te draaien in een poging om van het water af te raken, zo toont hun nieuwe studie aan.

“Bij het heen en weer schudden heb je een bepaalde snelheid nodig om het water uit je oren te krijgen”, vertelt Anuj Baskota, één van de onderzoekers. En die snelheid ligt blijkbaar veel te hoog, zo blijkt uit testen met glazen tubes en 3D-geprinte oorkanalen. “Die snelheid is veel te fel en kan zelfs schade aan de hersenen berokkenen.” Het effect is vooral nefast bij kinderen, omdat zij kleinere oorkanalen hebben.

Kortom, de meest gemakkelijke oplossing tegen water in je oren is niet de beste. Wat je wel moet doen? “Laat enkele drupjes ontsmettingsalcohol of azijn in je oor vallen, dat zou ervoor zorgen dat het water snel uit je oor stroomt”, tipt Baskota.

