Zijn zeewieren goed voor de lijn en bevatten ze (te) veel zout? Alle feiten en fabels op een rij

Zeewieren zijn goed voor de lijn

WAAR

Zeewieren hebben een gemiddelde voedingswaarde van 55 kilocalorieën per 100 gram. Bovendien bevatten ze vrijwel geen vetten of koolhydraten. Een blaadje nori bevat 7 kilocalorieën en 100 gram zeekraal 20 kilocalorieën, waardoor ze ideaal zijn als smaakmaker bij je gerechten of als gezond tussendoortje. Bereidingen met zeewier bevatten uiteraard meer calorieën.

Algen en zeewieren zijn hetzelfde

NIET WAAR

Zeewieren zijn een soort van algen, maar niet alle algen zijn zeewieren. Het verschil? Zeewieren hebben meer cellen en lijken op planten omdat ze wortels, stengels en bladeren hebben. Algen worden meestal droog verkocht, omdat ze vers moeilijk verteerbaar zijn. Zeewieren worden vers en droog verkocht, afhankelijk van het type en de toepassing. De bekendste zeewieren zijn zeesla, nori, kelp, wakame of krulwier, ­zeespaghetti en dulse.

Algen en zeewieren eten belast het milieu

NIET WAAR

De teelt van algen en zeewieren is weinig milieubelastend, omdat je er nauwelijks zoet water, grond of fossiele brandstoffen voor nodig hebt. Bovendien hoeft zeewier niet geïmporteerd te worden. In de Oosterschelde komen 153 verschillende soorten voor die allemaal eetbaar zijn.

Alle zeewieren en algen zijn eetbaar

NIET WAAR

Sommige algen en zeewieren kan je niet eten omdat ze van nature gifstoffen bevatten.

Algen en zeewieren zijn echte superfoods

WAAR

Algen bevatten vitamine B1 en visvetzuren. Zeewieren zijn een bron van jodium, fosfor, magnesium, calcium, kalium, natrium en vitamine B. Maar let op dat je je groenten niet te vaak vervangt door zeewier. De verschillende soorten bevatten namelijk ook verschillende hoeveelheden zout, zware metalen en jodium.

Zeewier bevat altijd veel zout

NIET WAAR

Van nature zit er in zeewier inderdaad zout, maar de hoeveelheid hangt af van de soort. Zo bevat zeesla heel weinig zout, in tegenstelling tot wakame. Je kan vers zeewier overigens minder zout maken door het in water te leggen, goed af te spoelen en droog te deppen.