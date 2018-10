Zijn vrouwen echt beter in multitasken dan mannen? Valérie Wauters

01 oktober 2018

13u59

Bron: Red 0 Fit & Gezond Je hebt het vast al wel ergens gehoord of gelezen: vrouwen zouden betere multitaskers zijn dan mannen. Maar is dat wel echt zo? Researchers van de universiteit van Bergen in Noorwegen onderzochten de zaak.

Voel jij je regelmatig slecht in je vel als vrouw, omdat je dat zogenaamd aangeboren multitaskingtalent niet lijkt te bezitten? Fear no more, want blijkbaar zijn vrouwen niet zo’n geboren multitaskers als altijd al beweerd werd. Meer zelfs: wanneer het gaat over verschillende taken op hetzelfde moment uitvoeren blijkt er weinig tot geen verschil te bestaan tussen beide seksen.

Voor het onderzoek werd aan 66 vrouwen en 82 mannen, allen tussen de 18 en 60 jaar oud, gevraagd om een taak uit te voeren. De test vond plaats in een virtuele 3D ruimte met drie kamers: een keuken, een bergplaats en een ruimte met tafels en een projector. Aan de deelnemers werd gevraagd om een meeting voor te bereiden (door stoelen, drankjes en potloden op de juiste plek te zetten en te leggen). Ondertussen werd er ook gevraagd om op verschillende afleidende stimuli te reageren, waaronder een telefoontje waarvan bepaalde details onthouden moesten worden. Hierbij werden verschillende factoren gemonitord, zoals stiptheid, totaal verstreken tijd, het oplossen van alle taken en of het telefoontje al dan niet in een aanvaardbare tijd werd afgehandeld.

“Wij vonden geen verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om hun vaardigheden om verschillende taken op hetzelfde moment tot een goed einde te brengen”, vertelden Julien Laloyau, Frank Laroi en Marco Hirnstein, auteurs van de studie aan Harvard Business Review. “Natuurlijk sluiten we de mogelijkheid niet uit dat er effectief verschillen bestaan tussen beide seksen als het op multitasken aankomt, maar ze zijn in elk geval niet groot. Wij concluderen dus dat het stereotype dat vrouwen betere multitaskers zijn dan mannen absoluut niet klopt.”