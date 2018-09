Zijn strakke onderbroeken slecht voor de zaadproductie? Joris Westerveld

28 september 2018

17u27 0 Fit & Gezond Het is een vraag die vaak aan de orde komt in vruchtbaarheidsklinieken. Strakke onderbroeken zouden zorgen voor een hogere temperatuur van de testikels en de aanmaak van gezonde zaadcellen in de weg staan. Wat is daarvan waar?

Om te beginnen wat anatomie. Waarom hangt het voortplantingsapparaat van mannen eigenlijk zo kwetsbaar tussen de benen? De evolutionaire verklaring schuilt in de temperatuur. Voor de productie van spermacellen is die optimaal rond de 35 graden Celsius, net iets koeler dan het lichaam. Spiertjes in de onderbuik en in het scrotum zorgen er bij koude voor dat de ballen dichter bij de warmte van het lichaam komen. Als het warm is hangen de ballen juist lager, waardoor ze beter kunnen afkoelen.

Uit verschillende studies blijkt dat hitte inderdaad negatieve effecten heeft op de productie van gezonde spermacellen. Twee saunabezoeken per week zorgden bijvoorbeeld voor een hoog aandeel vervormde spermacellen waarin het dna bovendien niet naar behoren verpakt was. Onderzoeken waarbij deelnemers herhaaldelijk een heet bad namen, hadden vergelijkbare resultaten. Gelukkig leek het in beide gevallen om een tijdelijk effect te gaan.

