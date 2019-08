Zijn huishoudelijke taken de sleutel tot een betere gezondheid? TVM

23 augustus 2019

14u41

Bron: Daily Mail 0 Fit & Gezond Een uur lichte activiteit per dag, waaronder ook de afwas doen, stofzuigen en zelfs koken valt, kan het risico op een vroegtijdige dood fors verkleinen. Dat blijkt uit een grootschalig studie van Noorse onderzoekers in de British Medical Journal. Ze stellen zelfs dat 5 minuten huishoudelijke taken doen per dag al impact heeft.

De keuken ziet er niet uit, de woonkamer is een rommelboel van jewelste en vanuit de wasmand staren 2 weken vuile onderbroeken en kousen je aan. Op deze zonnige zaterdag is opruimen en kuisen echter het laatste waar je zin in hebt. Klinkt herkenbaar? Wel, de resultaten van een recente studie uitgevoerd aan de Norwegian School of Sport Sciences in Oslo kunnen je misschien wel motiveren om toch in actie te schieten.

De onderzoekers in kwestie bestudeerden 8 bestaande onderzoeken waaraan in totaal 36.000 volwassenen hadden deelgenomen. Alle deelnemers waren minstens 40 jaar oud en hebben bijna 6 jaar lang een elektronische tracker gedragen om hun dagdagelijkse activiteit bij te houden.

Bijna 6% van de deelnemers (2.149) stierf tijdens de onderzoeksperiode. Op basis van die cijfers in vergelijking met de hoeveel tijd dat de vrijwilligers bewogen hadden per dag, konden de onderzoekers vaststellen dat elke vorm van lichamelijke activiteit - hoe licht of stevig ook - gelinkt kan worden aan een lager risico op eendere welke doodsoorzaak.

Zo bleek bijvoorbeeld dat de tweede minste actieve groep deelnemers (ze werden ingedeeld in 4 groepen), 52% minder kans had om vroegtijdig te sterven. Ook al voerde die groep maar 60 minuten lichte activiteit uit per dag en 5 minuten gematigde activiteit. Voor de tweede meest actieve groep liep dat op tot 66%, voor de meest actieve zelfs tot 73%.

Dr. Charlotte Edwardson, professor aan de Universiteit van Leicester en co-auteur van de studie, vertelt dat lichamelijk activiteit al-tijd effect heeft. “Onze bevindingen tonen vooral aan dat het gezegde ‘beter iets dan niets doen’ ook daadwerkelijk van tel is. Als je bijvoorbeeld niet van sport houdt, heeft het nog altijd veel voordelen om gewoon wat meer rond te wandelen in huis.”

Brein langer jong

In mei dit jaar bleek ook al uit een studie van de Boston University School of Medicine dat een minimum aan beweging per dag, helpt om je brein langer in topconditie te houden. Zij stelden toen dat 10 tot 19 minuten per dag aan lichte sport doen, zoals snelwandelen of fietsen, al voor 0,29% meer hersenvolume zorgt in vergelijking met wie minder dan dat per dag beweegt.

In ieder geval een pak minder dan de huidige richtlijnen die stellen dat je minstens 150 minuten per week moet bewegen of 75 minuten per week aan zwaardere sport moet doen en 10.000 stappen per dag moet zetten.