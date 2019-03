Zijn groenteburgers wel waardige vleesvervangers? Onze diëtiste doet de test Kristel Mauriën

03 maart 2019

07u55

Bron: Content redactie 0 Fit & Gezond Steeds meer mensen eten (af en toe) geen vlees, en vervangen hun sappige hamburger al eens door een groenteburger. Maar hoe gezond zijn die eigenlijk, en hoe zit het met de smaak? Diëtiste Sanne Mouha proeft zes veggieburgers uit de supermarkt én deelt haar recept om zelf een goede burger te maken.



Het is alvast duurzamer om een klassieke hamburger te vervangen door een groenteburger. Rundvlees, het hoofdbestanddeel van een klassieke burger, belast het milieu. Maar of het ook voor onze gezondheid een goede zaak is? “De meeste groenteburgers die te koop zijn in de supermarkt zijn een gezond alternatief”, weet onze diëtiste Sanne Mouha. “Al hangt het wel af van je voedingspatroon, hoe je de groenteburger op het menu zet en waarvan hij gemaakt is.”

