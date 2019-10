Zijn geurkaarsen slecht voor onze gezondheid? VW

14 oktober 2019

10u58

Aaah, herfst. Het ideale moment om het binnen gezellig te maken met dekentjes, warme dranken en… geurkaarsen. Maar, zijn de dampen die zo'n kaars produceert eigenlijk wel gezond?

Of kaarsen al dan niet gevaarlijk zijn voor onze gezondheid hangt af van één ingrediënt. De meeste geurkaarsen bevatten paraffine, dat is afgeleid van aardolie, steenkool of schalieolie. Wanneer paraffine wordt verbrand laat het giftige stoffen in de lucht vrij, waaronder aceton, benzeen en tolueen: stuk voor stuk stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend kunnen zijn. Een studie, uitgevoerd door de South Caroline State universiteit toonde zo aan dat paraffinekaarsen schadelijke dampen afgeven die verband houden met kanker en astma. Toch plaatsten de onderzoekers de kanttekening dat dit risico vooral voorkwam bij wie jarenlang regelmatig paraffinekaarsen brandt.

Naast gevaarlijke dampen produceren paraffinekaarsen ook behoorlijk wat roet. Wanneer dit roet door de lucht zweeft kan het worden ingeademd. Deze roetdeeltjes kunnen vervolgens hun weg vinden naar de diepste regionen van onze longen, evenals de lagere luchtwegen en longblaasjes.

Ondanks de gezondheidsrisico’s gebruiken vele merken paraffine, simpelweg omdat het goedkoper is dan andere soorten was. Daarnaast helpt paraffine ook om een sterker ruikende geur te creëren dan natuurlijke wassen.

Zijn alle kaarsen giftig?

Het korte antwoord is neen. Kaarsen die gebruik maken van sojawas zijn een geweldig alternatief omdat ze geen giftige en verontreinigende stoffen bevatten en aanzienlijk minder roet produceren dan paraffinekaarsen. Bovendien brandt dit soort kaarsen niet zo heet als paraffinekaarsen, waardoor ze langzamer wegsmelten en dus meestal 30 à 50% langer meegaan.

Kaarsen met bijenwas als basis zijn een andere optie. Bovendien werken ze luchtzuiverend wanneer ze branden, omdat ze negatieve ionen vrijgeven. Hierdoor worden pollen, schimmelsporen, bacteriën en virussen uit de lucht verwijderd. Ze hebben daarnaast ook de neiging om langer te branden dan paraffine- of sojakaarsen.

Het is ook belangrijk om te weten hoe kaarsen hun lekkere geurtje krijgen. Natuurlijke geuren worden gemaakt met etherische oliën, afgeleid van planten en bloemen. Synthetische geuren worden door de mens gemaakt, meestal uit chemicaliën op basis van aardolie. Etherische oliën vormen geen gevaar voor de gezondheid (zolang je ze niet inhaleert in hun geconcentreerde vorm). Zodra natuurlijke oliën worden geïnhaleerd, moduleren ze zichzelf opnieuw en hebben ze geen schadelijke bijwerkingen.

Toch kaarsen kopen?

Kennis is in dit geval macht. Check altijd de lijst met ingrediënten om te zien of je deurkaars schadelijke paraffinewassen bevat. Kies daarnaast ook voor kaarsen die hun geur kregen op basis van etherische oliën, in plaats van synthetische geuren. Laat je daarnaast ook niet om de tuin lijden door zogenaamd ‘natuurlijke’ labels. Kaarsen moeten maar 51% natuurlijke ingrediënten bevatten om dit label te krijgen.