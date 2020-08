Zijn baby’s geboren in lockdown gevoeliger voor allergieën? Wetenschappers zoeken het uit Liesbeth De Corte

17 augustus 2020

13u52 0 Fit & Gezond 2020 is een uniek jaar. Door de komst van het coronavirus, maar ook door de gevolgen ervan: de luchtkwaliteit is verbeterd en we leven geïsoleerder dan ooit. Heeft dat een impact op kinderen die nu geboren worden? Zullen ze meer of minder geneigd zijn om allergieën te ontwikkelen? Om daar een antwoord op te geven, zijn wetenschappers een nieuw onderzoek gestart.

“De lockdown biedt ons de kans om te achterhalen wat de oorzaken zijn van verschillende allergieën”, zegt de Ierse professor en kinderarts Jonathan Hourihane (RCSI University), één van de wetenschappers die z’n schouders zet onder de nieuwe studie. Hij heeft het over zaken als eczema, astma, hooikoorts en voedselallergieën. Aandoeningen die de laatste dertig jaar bezig zijn aan een ferme opmars.

Waarom steeds meer mensen last hebben van een allergie, blijft deels koffiedik kijken. Veel artsen vermoeden dat het komt omdat we te proper zijn gaan leven. Dat vertelde professor en allergoloog Didier Ebo (UZA en Jan Palfijn Gent) ons eerder al. “Het is intussen een consensus dat ons immuunsysteem niet rijp is bij de geboorte. Dat moet getraind worden. En de beste manier om je afweersysteem op te krikken, is een infectie doormaken. Denk aan bacteriën of andermans groene snottebel.”

“Het probleem is dat we hygiënischer zijn gaan leven, in de brede zin van het woord”, zo gaat Ebo verder. “Onze huizen zijn beter geïsoleerd en geventileerd, we leven minder in koestallen, we slikken meer antibiotica en hebben meer vaccinaties. Hierdoor worden we minder blootgesteld aan infecties. Ons immuunsysteem is niet genoeg getraind. We zijn te proper, en daar betalen we een prijs voor: meer allergieën.”

1.000 baby’s

De Ierse professor Hourihane wijst erop dat baby’s tijdens de lockdown nóg minder blootgesteld werden aan infecties. Iedereen zat immers in quarantaine. “Er waren veel minder kindjes die getroffen waren door een virus zoals de gewone griep", vertelt hij. Ook luchtvervuiling wordt aanzien als een boosdoener en uitlokker van allergische reacties. Maar tijdens de lockdown ging de luchtkwaliteit er net aanzienlijk op vooruit.

Hourihane vermoedt dat deze factoren een invloed hebben op allergieën. Om dat te checken, werkt hij samen met een team van wetenschappers van de RCSI University en het Children’s Hospital in Dublin. Samen bestuderen ze meer dan 1.000 Ierse baby’s die geboren werden tussen maart en mei dit jaar. Wanneer dit onderzoek de eerste resultaten zal opleveren, is nog niet geweten.

