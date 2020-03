Ziekenhuispersoneel in tijden van corona: “Collega’s hebben zelfs striemen in het gezicht door hun veiligheidsbril”

Het coronavirus houdt de gemoederen flink bezig, en dat laat zich ook voelen in de ziekenhuizen. Volgens de Belgische Vereniging van Spoedartsen worden de spoeddiensten in ons land momenteel overspoeld door ongeruste mensen. Omdat alle hulpverleners momenteel een dikke dankjewel verdienen voor hun extra inspanningen, legden we ons oor te luisteren bij een arts en verpleegkundige.

Dat de angst voor het coronavirus vreemde dingen doet met de mens, staat vast. Kijk maar naar de supermarkten. Overal zie je lege winkelrekken en rijden mensen naar buiten met karren vol met voedingsmiddelen en - jawel - héél véél wc-papier.

Aan de haal met mondmaskers

Ziekenhuizen hebben dan weer andere problemen. Mondmaskers en handgels verdwijnen er als sneeuw voor de zon. “Mensen denken dat ze zich kunnen beschermen met mondmaskers en desinfecterende handgel, dus pakken ze die spullen mee uit het ziekenhuis. Mijn diensthoofd heeft net nog iemand betrapt die wegliep met een hele doos mondmaskers. Absurd”, vertelt Gert*, die bij de spoeddienst werkt van een Gent ziekenhuis.

“Eigenlijk zijn ze daar niets mee”, zo gaat Gert verder. “Voor de gemiddelde Vlaming heeft het geen meerwaarde om zo’n masker te dragen. Als iemand hoest of niets, gaan die partikels zich geen twee à drie meter verder verspreiden. Afstand houden is de beste maatregel om zich te beschermen. Natuurlijk begrijp ik dat mensen uit onwetendheid proberen om aan de haal te gaan met deze spullen. Maar het lastige is dat dit gedrag de voorraden extra doet slinken. Wij hebben die mondmaskers wél nodig. Om onszelf te beschermen, wanneer een patiënt een besmettelijke aandoening heeft. Maar ook om kwetsbare mensen - zoals kankerpatiënten - te beschermen tegen zaken die wij eventueel met ons mee dragen."

Alcoholgels en mondmaskers worden nu verstopt voor pikkedieven

Om tekorten te vermijden, worden overal dan ook verschillende maatregelen genomen, meent Gert. “Vroeger waren alcoholgels en mondmaskers gewoon beschikbaar in de gangen. Nu worden die verstopt in schuiven voor pikkedieven. Sommige maskers - die het sterkste zijn en de meeste partikels filteren - worden zelfs ontsmet en gereinigd zodat we ze opnieuw kunnen gebruiken. Doen we dat niet? Dan zitten we de kortste keren met grote tekorten."

Verhoogde werkdruk

Daarnaast zijn er volgens de Belgische Vereniging van Spoedartsen veel mensen die zich willen laten testen op het coronavirus, ook al hebben ze geen symptomen. Gert: “Sommige mensen zijn ongerust omdat ze foute richtlijnen op sociale media hebben gelezen, of omdat ze een vergadering hebben gehad met Italianen, bijvoorbeeld. Die mensen worden terug naar huis gestuurd, maar die boodschap valt niet altijd in goede aarde. Hun bezorgdheid is verstaanbaar, maar het zorgt wel voor een toegenomen werklast. ”

En daar blijft het niet bij. “Sommige collega’s moeten enkel en alleen met coronapatiënten werken. Zij dragen voortdurend een schort, mondmasker, veiligheidsbril en handschoenen. Geloof me, na een tijdje wordt die uitrusting heel oncomfortabel. Door de afsluitende handschoenen worden je handen kletsnat van het zweet. Sommigen hebben zelfs striemen in het gezicht door de veiligheidsbril. En het is gewoon onpraktisch als ze naar het toilet moeten, een pauze hebben of moeten communiceren met andere geneeskundigen”, zegt Gert. “Verlofaanvragen worden ook geweigerd, dus je merkt dat het alle hens aan dek is. De last en druk is voor iedereen verhoogd."

Veel begrip

Daar kan Nina Watté van meespreken. Ze is arts in opleiding en werkt bij de dienst Radiologie in het UZ Brussel. “Om extra tijd vrij te maken en de algemene workload te verlagen, zijn er verschillende maatregelen doorgevoerd. Zo zijn alle afspraken die niet urgent zijn volledig geannuleerd”, legt ze uit. “Dat is best een moeilijke evenwichtsoefening: welke zaken ga je verplaatsen, en welke niet? Vaak vinden mensen dat hun aandoening wél heel urgent is. Dan wordt er extra info gegeven tot de patiënt het begrijpt. Gelukkig reageren de meeste mensen vriendelijk. Iedereen beseft dat de situatie heel uitzonderlijk is.”

Nina: “Er worden ook voortdurend nieuwe richtlijnen gecommuniceerd om het personeel zo goed mogelijk te beschermen. Want als de hulpverleners uitvallen, wordt het nóg moeilijker. Een voorbeeld: om te lunchen moeten we de volgorde van het alfabet volgen om onze maaltijd te gaan halen. We hebben daar ook maar enkele minuten de tijd voor. Of ik stress heb om ziek te worden? Ja, en nee. Ik wil vooral geen patiënten besmetten, of vrienden en familieleden. Daarom volg ik de richtlijnen goed op en mijd ik alle onnodige verplaatsingen en contacten.”

Vleugje humor

Ondanks de verhoogde werklast en stress gaan Gert en Nina nog met goesting naar hun werk. “In tegenstelling tot wat je zou vermoeden, heb ik de indruk dat er bij verschillende diensten en ziekenhuizen veel begrip is voor de situatie. Iedereen probeert om op zijn manier z’n steentje bij te dragen”, bevestigt Gert.

“We proberen de boel ook op te vrolijken met de nodige humor”, klinkt het bij beiden. Nina: “Elke dag wordt er bijvoorbeeld een nieuwe manier geïntroduceerd om ‘hallo’ te zeggen. Geen hand of zoen, wel een elleboogstoot of een tikje met de knie. De sfeer zit dus goed. En dat is ook de belangrijkste boodschap, denk ik. Virussen zijn besmettelijk, net zoals angst en paniek. Maar dat geldt ook voor hoop, moed en aardig zijn voor elkaar. We moeten de komende weken gewoon voor het juiste kiezen.”

*Omdat deze persoon liever anoniem bleef, hebben we gekozen voor een fictieve naam.

