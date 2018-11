Zeven tips om keelpijn te verzachten TVM

18 november 2018

Bij het koude en miezerige weer van de afgelopen dagen horen helaas verkoudheden, griepjes en ja, ook keelpijn. Is het bij jou ook al zover? Doorgaans gaat keelpijn na een paar dagen vanzelf over, medicatie nemen is dan ook niet nodig. Maar er zijn wel een aantal dingen die je kan doen om de pijn te verzachten. Wij sommen er 7 op.

1. Slaap genoeg

Verschillende studies hebben aangetoond dat wie slechts 5 tot 6 uur slaapt per nacht, vier keer meer kans maakt om de symptomen van een verkoudheid te krijgen dan wie minstens 7 uur per nacht slaapt. Kruip vanavond en de komende dagen dus eens vroeg onder de wol.



2. Drink thee

Het is misschien een nogal vanzelfsprekende tip, maar sloten thee naar binnenkappen helpt écht als je keelpijn hebt. Warme thee verzacht de keel namelijk. Doe er ook zeker honing bij, want honing werkt bacterieremmend.



3. Gorgel met zout water

Doe één afgestreken lepel keukenzout in een glas lauw water, gorgel en spuw het goedje terug uit. Herhaal 3 keer per dag. Dit ontsmet de keel, werkt ontstekingsremmend en verzacht ook. Je zult meteen merken dat je keel minder pijn doet.



4. Geef je stem wat rust

Het is begrijpelijk dat je niet de hele dag kan zwijgen op je werk, maar probeer toch zo min mogelijk te praten als je keelpijn hebt. Ga vooral niet fluisteren, want daar belast je je keel nog meer mee.



5. Hou de lucht vochtig

Keelpijn wordt vaak veroorzaakt door droge lucht, vandaar dat veel mensen er last van krijgen van zodra het kouder wordt buiten en de verwarming weer aangaat. Verwarming droogt de lucht namelijk uit in huis. Zet daarom altijd een waterbakje op je verwarming, zodat de lucht vochtig genoeg blijft. Ook een hete stomende douche of bad verzacht keelpijn.



6. Slik zinksupplementen

Volgens Finse wetenschappers kan je door zinksupplementen te slikken de duur van de gemiddelde verkoudheid met 3 dagen verkorten. Hoe dat komt? Zink voorkomt dat het virus zich vermenigvuldigt. Hierdoor kunnen de beestjes niet zo lang in je lichaam overleven, waardoor je je sneller beter voelt.



7. Eet eens een hete curry

Indische curry's bevatten 'fenegriek', een ingrediënt dat verkoudheid- en griepsymptomen kan verlichten en voorkomen. Daarnaast verdooft pikant eten de keel ook tijdelijk, van een win-win situatie gesproken.