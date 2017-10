Zeven slechte badkamergewoonten die we allemaal hebben ND

Ironisch genoeg is de badkamer één van de vuilste plekken in het huis. Je maakt er jezelf weer schoon, maar ondertussen genieten duizenden bacteriën van de voor hen gedroomde combinatie van vocht en warmte. Deze zeven gewoonten in de badkamer hebben velen van ons, en zouden we beter afleren om ook de badkamer zelf schoon te houden.

1. De tandenborstel op de wastafel

Het lijkt logisch om je tandenborstel op de wastafel te bewaren. Maar wie een toilet in de badkamer heeft, zoekt daar misschien liever een ander plekje voor. Wanneer je het toilet doorspoelt met het deksel open, zullen piepkleine bacteriën door de lucht op jouw tandenborstel belanden. Waar je vervolgens vrolijk je tanden mee poetst. Tip: sluit het deksel van de toiletpot bij het doortrekken, en bewaar die tandenborstel toch maar in de badkamerlade.

2. Met je smartphone naar het toilet

Even snel door het nieuws of Facebook scrollen op het toilet, dat is multitasken, toch? Maar niet bepaald hygiënisch multitasken, als je weet dat schimmels en bacteriën vanop het toilet, de gootsteen en de vloer ook op je smartphonescherm belanden. Waar je vervolgens een hele dag op tokkelt met je vingers, en zo de bacteriën verder verspreidt. Laat die smartphone eens vijf minuten op tafel liggen, terwijl je naar het toilet gaat.

3. Haren in je haarborstel

Kan je intussen een pruik maken van de achtergebleven haren in jouw haarborstel? Weet dat dode huidcellen en olie van op je hoofdhuid daar gezellig opstapelen, die je vervolgens weer op je huid aanbrengt door je haren er opnieuw mee te borstelen. Hoezo, je haar wordt snel vet en je weet niet hoe het komt? Verwijder de haren elke keer na het borstelen en was je haarborstel ook maandelijks in een mild sopje.

4. Puistjes uitknijpen

Het is verleidelijk om aan je gezicht te zitten prutsen en puistjes uit te knijpen. Maar door met je (vuile) handen aan je gezicht te frunniken, creëer je minuscule wondjes die ook nog eens kunnen gaan ontsteken. Met nog meer puistjes tot gevolg. Bovendien kan je de ontsteking zo onderhuids verder duwen, waardoor er nog meer onzuiverheden ontstaan. Reinig je huid dagelijks met water of een milde reiniger, en gebruik af en toe een peeling om dode huidcellen te verwijderen.

5. Nooit make-up proper maken

Je wrijft er dagelijks mee over je gezicht, maar toch komt het niet in je op om die broeihaarden van bacteriën die je potjes en borstels met make-up zijn te reinigen? Net zoals bij een haarborstel veeg je microben opnieuw over je gezicht uit, met mogelijk huidirritaties tot gevolg. Maak er een gewoonte van om make-upborstels, maar ook potjes blush en oogschaduw regelmatig goed schoon te maken. Hoe je dat doet, lees je hier.

6. WC-papier verkeerd gebruiken

Het is niet bepaald een gespreksonderwerp dat aan het familiediner wordt opgerakeld: veeg jij na het toiletgebruik 'van achteren naar voren' schoon, of omgekeerd? Voor eens en voor altijd: je veegt beter van voren naar achteren, om te vermijden dat bacteriën zich van de anale zone naar de vaginale zone verplaatsen. Zo kunnen schimmels en infecties ontstaan. Geef toe: erg gezellig klinkt dat niet, dus het loont de moeite om je gewoonte aan te passen.

Fit & Gezond 7. Producten bewaren

Zonnecrème, body lotions of gezichtsmaskers: je bewaart ze uit gewoonte misschien in de badkamer, maar toch is die vochtige, warme omgeving daar niet ideaal voor. De producten zijn gevoelig aan de temperatuur en de lucht uit de omgeving, waardoor ze minder efficiënt gaan werken. Bewaar ze daarom eerder op een droge, donkere plek met een constante temperatuur.