Zet de wekker wat vroeger, want ochtendwandelingen zijn gezond Liesbeth De Corte

03 maart 2019

09u23 0 Fit & Gezond Het eerste wat je zondagochtend doet? Als je een beetje op mij lijkt: lekker uitslapen om vervolgens uitgebreid te brunchen en te genieten van een kop koffie. Maar nu raden wetenschappers aan om ‘s ochtends al de benen te strekken. Is het echt de moeite om de wekker vroeger te zetten?

Als je het aan Michael Wheeler en zijn onderzoeksteam vraagt: ja. In een nieuwe studie, die gepubliceerd is in het wetenschappelijke blad Hypertension, schrijven ze dat ochtendwandelingen écht gezond zijn. Ze zouden gelinkt zijn aan een lagere bloeddruk. Dat geldt ook voor korte wandelpauzes overdag, trouwens.

Twee vliegen in één klap

Dat wandelen voordelen heeft voor je bloeddruk, is al langer geweten. Maar de wetenschappers waren benieuwd of het positieve effect ook standhoudt als je de rest van de dag op je luie kont neerzit. Iets waar elke kantoorwerker - ook ondergetekende - zich schuldig aan maakt. Daarnaast wilden ze controleren of korte wandelpauzes overdag het positieve effect nog zouden vergroten. “De gezondheidseffecten van zitten en wandelen zijn al vaker bestudeerd, maar nog nooit samen in één onderzoek. Daar wilden we verandering in brengen”, vertelt hoofdauteur Wheeler.

Voor de studie werd de hulp ingeroepen van 67 mannen en vrouwen tussen 55 en 80 jaar. Ze kregen allemaal 3 opdrachten in willekeurige volgorde. Tussen elke opdracht zaten 6 dagen. Taak 1: 8 uur lang zitten. Taak 2: een uur zitten, vervolgens 30 minuten wandelen op een loopband, gevolgd door 6 en een half uur zitten. Taak 3 is exact hetzelfde als opdracht 2, met één verschil: na een half uur op de loopband moesten ze ook 6 en een half uur zitten, maar ze mochten om de 30 minuten kort de benen strekken. Ondertussen hielden de wetenschappers de bloeddruk van de proefpersonen in de gaten.

Wie ‘s ochtends een half uur gewandeld had, had wel degelijk een lagere bloeddruk. Bij de vrouwen die nog extra korte wandelpauzes hadden genomen, was dat positieve effect nog groter. Bij de mannen was dat niet het geval.

Fysiek én mentaal

Kortom, wandelen is goed voor je lijf. En volgens psychiater Reshmi Saranga kan het ook wonderen doen voor je humeur. Hij stelt dat ‘s ochtends een frisse neus halen de perfecte manier is om je dag te beginnen. “De eerste uren van de dag kunnen soms overweldigend voelen, omdat je denkt aan de to-dolijst die je nog moet afwerken”, vertelt hij. “Een blokje omgaan werkt ontspannend, zeker in de natuur. Je hebt minder stress, meer energie en je zal je de rest van de dag beter kunnen focussen.”