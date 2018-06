Zes op tien Belgische jongeren zegt "in uitstekende gezondheid" te verkeren bvb

05 juni 2018

15u20

Bron: Belga 0 Fit & Gezond Zes op de tien Belgische jongeren onder de 24 jaar verklaren in 'uitstekende gezondheid' te zijn, tegenover vier op de tien bij de ouderen. Maar individueel zijn er grote verschillen en nieuwe problemen bij onze jeugd, vooral psychologische. Dat blijkt uit een bevraging van de Onafhankelijke Ziekenfondsen bij 1.061 Belgen.

Mentaal lijden staat bij jongeren op nummer één van de bezorgdheden over hun gezondheid, maar de oudere deelnemers aan de enquête hebben de neiging om de omvang van het geestelijk lijden bij jongeren te onderschatten. Bij de 55-plussers vindt 53 procent de afhankelijkheid van de smartphone een grote bedreiging voor de gezondheid van jongeren. Daarnaast maken oudere deelnemers zich vooral zorgen over de consumptie van drugs en alcohol.

Terugbetaling

De helft (49 procent) van de 18- tot 24-jarigen vindt dan ook dat begeleiding door een psycholoog beter terugbetaald moet worden. De Onafhankelijke Ziekenfondsen sluiten zich daarbij aan: "Een gezond zelfvertrouwen bouwen is essentieel voor tieners. Daarom moet ons gezondheidsbeleid meer focussen op het psychische welzijn van onze jongeren. Het is een kwetsbare groep die in deze fase van het leven een optimale omkadering verdient", klinkt het.

Geneesmiddelen

Meer dan de helft (55 procent) van de jongeren van 12 tot 18 jaar nam in 2016 minstens één voorgeschreven en terugbetaald geneesmiddel. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2013, maar de jongeren namen wel meer geneesmiddelen. De Onafhankelijke Ziekenfondsen besluiten dat het op basis van dit onderzoek moeilijk te weten is of er te veel medicatie wordt voorgeschreven aan kinderen, maar stelt zich wel vragen bij "de banalisering van geneesmiddelengebruik."

Alcoholmisbruik

Uit de bevraging blijkt dat 6 op de 10 Belgische gezinnen 'zeer regelmatig' (15 procent) of 'vrij vaak' (47 procent) over gezondheid praten, al komen bepaalde onderwerpen maar zelden aan bod. Over de consumptie van drugs (11 procent praat hierover), de afhankelijkheid van schermen (13 procent) en sigaretten en alcohol (29 procent) hebben we het liever niet.

Alcoholmisbruik blijft nochtans een probleem bij jongeren, zegt urgentiearts Prof. Dr. Marc Sabbe in het dossier van de ziekenfondsen. "We krijgen minder mensen met een alcoholvergiftiging binnen dan vroeger, maar de gevallen worden wel ernstiger. Dat betekent dat er minder sociale controle is."